Slik de pluspunten van de gefacelifte Toyota bZ4X niet als zoete koek

Nieuws

Na drie jaar ondergaat de Toyota bZ4X een grondige update. De facelift brengt een aantal welkome verbeteringen, maar Toyota weet de kleine nieuwtjes wel een beetje groot op te blazen …

Het is goed nieuws dat Toyota de bZ4X heeft vernieuwd, want de elektrische SUV was niet perfect toen-in in 2022 op de markt kwam. Eerst kreeg de auto een omvangrijke software-update, maar het aantal handige EV-functies bleef beperkt.



Toyota bZ4X: korter opladen, niet sneller opladen

Toyota pocht met snellere laadtijden. Dat klinkt alsof de maximale laadsnelheid werd verhoogd, maar dat is niet zo. Die was en blijft 150 kW.

Dat het snelladen toch minder lang duurt dan voorheen, is volgens Toyota te danken aan een nieuwe voorverwarmingsfunctie voor het accupakket. Hierdoor zal de laadsnelheid dichter bij de beloofde 150 kW liggen – een functie die je handmatig of automatisch kunt inschakelen.

Bij de gewone laadpaal thuis of in de wijk, gaat de laadsnelheid van sommige uitvoeringen wel omhoog. Toyota introduceert namelijk een boordlader van 22 kW. Moet je wel net een laadstation hebben dat 22 kW ondersteunt en niet maar tot 11 kW gaat …

2 batterijen voor Toyota bZ4X: 57,7 en 73,1 kWh

De bZ4X wordt leverbaar met een kleiner accupakket van 57,7 kWh en de oorspronkelijke 71,4 kWh-batterij wordt verruild voor een exemplaar van 73,1 kWh (tot 573 km). Let wel: dat zijn allemaal brutogetallen en Toyota bouwt graag een buffer in: de eerste bZ4X had een nettocapaciteit van 64 kWh.

3 aandrijflijnen Toyota bZ4X (2025)

57,7 kWh batterij (bruto) en 167 pk, voorwielaandrijving

73,1 kWh batterij (bruto) en 224 pk, voorwielaandrijving

73,1 kWh batterij (bruto) en 343 pk, vierwielaandrijving

Toyota wist het trekgewicht te verdubbelen van 750 naar 1500 kg, maar alleen voor de versie met vierwielaandrijving. Bij de twee betaalbaardere versies blijft het dus behelpen als je met een caravan op vakantie wilt.



Voortaan altijd een groot touchscreen

Maar niet elke vernieuwing heeft een kanttekening. Zo zijn we positief verrast hoe fraai de nieuwe koplampen, die we kennen van de Prius en C-HR, in het huidige design passen. De integratie is zo feilloos dat we foto’s van de ‘oude’ bZ4X erbij moeten pakken om te zien hoe de voorkant er eerst uitzag.

Het interieur is zelfs volledig vernieuwd. Het dashboard lijkt op dat van de nieuwe Toyota C-HR+. Wat het meest in het oogt springt, zijn de chique draaiknoppen van de temperatuurregeling. Het designtrucje waarbij de draaiknoppen op het touchscreen lijken geplakt, kennen we van de Lexus RZ.

Dat touchscreen is trouwens opgerekt van 12,3 naar 14,0 inch en – veel belangrijker – maakt deel uit van de standaarduitrusting. In onze lijst van instapmodellen waarvan de dashboards pijn doen aan je ogen, tikten we Toyota op de vingers omdat klanten voor de voordeligste bZ4X werden afgescheept met een grote behuizing van plastic met een piepklein display van 8 inch erin …

Toyota bZ4X krijgt eindelijk EV-routefunctie

Raar maar waar: het navigatiesysteem van de Toyota bZ4X had nog geen volautomatische routefunctie. Hij waarschuwde wel dat het accupeil te laag was om de bestemming te bereiken, maar je mocht zelf een laadstation uit de lijst selecteren. Met de nieuwe EV-routefunctie wordt automatisch een route langs geschikte laadpalen berekend.

Toyota heeft ook het onderstel en de carrosserie bijgepunt, met als doel om de auto stiller en trillingvrij(er) te maken. De wijzigingen moeten ook resulteren in meer comfort en verbeterde rijeigenschappen, maar dat willen we eerst zelf ervaren en niet als zoete koek slikken.

De vernieuwde Toyota bZ4X wordt in de zomer van 2025 leverbaar in Nederland en België. De prijzen laten nog even op zich wachten. We verwachten dat de toevoeging van een kleinere batterij ervoor zorgt dat de huidige basisprijs van 44.140 euro omlaag kan.