Toyota reageert op kritiek bZ4X (en die is verbluffend eerlijk)

Nieuws

Bij Toyota zeggen ze: there is always a better way. Auto's kunnen altijd beter. Dat geldt in het bijzonder voor de Toyota bZ4X getuige een uitspraak van de CEO van Toyota Noord-Amerika.

De manier waarop Toyota te werk gaat, heet in Japan kaizen. Dat staat voor een continue verbetering. Een auto kan altijd verbeterd worden, is de filosofie van Toyota. Een auto die volgens Toyota beter kan, is de elektrische bZ4X.

De CEO van Toyota Noord-Amerika, Tetsuo Ogawa, kreeg op de techbeurs CES in Las Vegas van een journalist de vraag wat Toyota geleerd heeft van de kritiek op de bZ4X. Zijn antwoord was kort maar openhartig: "We snappen het."

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Op insideevs.com vervolgt hij: "Op de bZ4X, maar ook op de Lexus RZ, hebben we kritiek gekregen. Wij zijn ons hier terdege van bewust en herkennen de feedback. De auto's zouden te duur zijn en de actieradius te klein. We gaan dan ook aan de slag met verbeteringen gebaseerd op dit commentaar."

Toyota bZ4X in prijs verlaagd



In Nederland is er al iets gebeurd om de bZ4X aantrekkelijker te maken. Begin 2024 daalde de aanschafprijs van de elektrische SUV met 3000 euro. Hiermee kwam hij opeens in aanmerking voor EV-subsidie, wat hem nog voordeliger maakte. En ook in 2023 haalde de importeur al wat (4000 euro) van de prijs af.

Inmiddels kost de Toyota bZ4X 45.995 euro. Toch wil het nog niet echt vlotten. Over heel 2024 zijn 1030 stuks geregistreerd. De Volkswagen ID.4 (vanaf 42.990 euro) doet het met 1619 exemplaren beter. En de Kia EV6 (vanaf 44.995 euro) zelfs veel beter (2721 stuks).

Met een actieradius van in het gunstigste geval 512 kilometer verzet de elektrische Toyota dan ook geen bakens. Hetzelfde geldt voor de snellaadcapaciteit van 150 kW. Toch hebben de prijsverlagingen effect, want in heel 2023 vonden maar 770 bZ4X's een nieuwe eigenaar. In Amerika stegen de verkopen zelfs met 99 procent (van 9329 in 2023 naar 18.570 in 2024, aldus electrec.co).

Valse start

Als je het ons vraagt, heeft de bZ4X een beetje een valste start gekend toen hij in 2022 op de markt kwam. Hoge bomen vangen veel wind en van een merk dat vooroploopt met geëlektrificeerde aandrijflijnen (lees: hybrides) verwacht je nu eenmaal meer. Het kostte tijd om de modelnaam correct uit te spreken en van de elektrische specificaties sloeg niemand stijl achterover. Behalve als je tot die tijd in een stokoude Starlet gereden had.

Toyota is reusachtig en dus kom je het merk regelmatig tegen in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

En dan de voordelen

Voordelen zijn er wel degelijk: zo rijdt de bZ4X dankzij zijn e-TNGA-platform lekkerder/sportiever dan menig andere elektrische SUV en laten we vooral de 10 jaar algemene garantie niet vergeten. Als het Toyota inderdaad lukt om de EV-specificaties op te krikken en de prijs scherp te houden, zien we nog wel een zonnige toekomt weggelegd.

Ondertussen werkt Toyota aan een nieuwe generatie elektrische modellen met mogelijk een solid-state batterij die wel het verschil moeten maken. Dat is niet de onlangs gepresenteerde Toyota Urban Cruiser. Die is gebaseerd op de elektrische Suzuki Vitara.