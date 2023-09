Toyota bZ4X: 3 voordelen, 3 nadelen en 3 handige weetjes

Weet je genoeg over de Toyota bZ4X om hem serieus te overwegen? Wij belichten 9 aspecten van Toyota’s eerste elektrische suv – 3 pluspunten, 3 minpunten en 3 aandachtspunten.

Toen de Toyota bZ4X op de markt kwam, leek het aanvankelijk een stroom verslindende schrokop. Onze Toyota bZ4X-actieradiustest laat zien dat een grote software-update het probleem verholpen heeft.

Toch blijven er nog drie voordelen en drie nadelen over die we van het hart moeten. Observaties die jou helpen de ideale elektrische auto te vinden.

Voordeel 1: Fysieke knoppen

Wat zijn we blij met de fysieke knoppen voor de temperatuur en het volume. Dat werkt toch het handigst.

Voordeel 2: Duidelijkheid tot leeg

De meeste EV’s durven geen range te voorspellen als de batterij bijna leeg is. De bZ4X telt helemaal af naar 1 kilometer.

Voordeel 3: Lange garantie

Terwijl 8 jaar of 160.000 km garantie de norm is, durft Toyota op de batterij 10 jaar of 300.000 kilometer garantie te geven.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Nadeel 1: Karige camera’s

Alsof je naar een verborgen cameragrap van Ralph Inbar kijkt, zo beroerd is de beeldkwaliteit van de camera’s.

Nadeel 2: Weinig stroominformatie

Hoe diep je ook graaft in de menu’s, de bZ4X toont niet hoeveel stroom de verschillende systemen van de auto verbruiken. Dat doen de EV’s van Hyundai en Kia beter.

Nadeel 3: Geen dashboardkastje

De bZ4X heeft geen dashboardkastje. Wel een opbergvak tussen de voorstoelen, maar dan ziet iedereen je kostbaarheden.

Weetje 1: One pedal driving

Het rijgedrag van Toyota’s eerste elektrische suv lijkt op dat van hybride Toyota’s. Dus als je het gaspedaal loslaat, rolt de bZ4X op een vertrouwde manier uit: hij vertraagt langzaam en wint ondertussen wat remenergie terug. Naast de draaiknop van de automaat vind je ook een grote, vierkante knop voor one pedal driving. Vervolgens rem je krachtiger af op de motor, maar vertraagt de auto nooit helemaal tot nul. Vanwege de efficiency kiest Toyota ervoor om hem te laten doorrollen met 5 km/h en zo te voorkomen dat je moet optrekken vanuit stilstand, wat extra energie kost.

Hunker je naar informatie over elektrische auto's? Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Weetje 2: Laden op de route

Het is in deze rubriek vaste prik voor ons om een route naar Berlijn te plannen. Gewoon om te zien hoe behulpzaam het navigatiesysteem is met het inplannen van laadstops. De Toyota bZ4X waarschuwt heel subtiel dat de accu te laag is om de bestemming te bereiken en stelt voor een laadstation toe te voegen. Vervolgens mag je er zelf een uit de lijst selecteren. Zelfstandig een laadlocatie kiezen zoals veel andere EV’s wel doen, is blijkbaar te veel verantwoordelijkheid voor de bZ4X. Maar het werkt en dat is het belangrijkste.

Weetje 3: Laadpoort

De ontwerpers van de laadpoort hebben puik werk geleverd: de connector is extra beschermd met deurtjes en er is ook een lampje, zodat je in het donker ziet wat je doet. Het is jammer dat hun collega’s van autodesign de poort op de minst handige plek hebben geplaatst, namelijk bij het linker voorwiel. Als je gaat snelladen bij Shell Recharge, waar de paal aan de kopse kant staat, is het snoer maar net lang genoeg. Het ligt op de motorkap en trekt ongezond aan de laadpoort. En als je gaat opladen in een woonwijk, moet je altijd twee keer kijken hoe je het best kunt parkeren om de poort en de stekker uit de buurt van passerende fietsers te houden.