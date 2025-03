Deze goedkope elektrische Toyota is razend populair in China

Nieuws

Toyota heeft een nieuwe elektrische SUV op de markt gebracht die al vanaf iets minder dan 14.000 euro is te bestellen. Het addertje? Vooralsnog is de EV alleen in China beschikbaar. Daar gaat het model als warme broodjes over de toonbank.

Het gaat om de bZ3X, of Bozhi 3X zoals hij in het land wordt genoemd. Het model is Toyota's goedkoopste EV in China. Zoals gezegd bestellen Chinese klanten ‘m al vanaf 109.800 yuan (13.875 euro), en als je voor de duurste versie gaat, betaal je 149.800 yuan (18.930 euro).

Overbelaste server

Vorig jaar schreven we al over de komst en de prijs van de bZ3x. Destijds ging het om pre-orders, nu zijn de orderboeken voor de SUV daadwerkelijk geopend. En met succes: binnen het eerste uur van de lancering kwamen er volgens persbureau Reuters ruim 10.000 orders binnen. Daardoor raakte de server van Toyota zelfs even overbelast.

Joint venture

Maar over wat voor een auto hebben we het dan? Met een lengte, breedte en hoogte van 4,60, 1,87 en 1,64 meter is de elektrische SUV korter dan de bZ4X, maar ook breder en hoger.

Wanneer we naar het exterieur en vooral het interieur kijken, herkennen we niet direct Toyota, en dat heeft een reden. De bZ3X is samen met de Chinese autofabrikant GAC (Guangzhou Automobile Group) ontwikkeld. Dit heeft Toyota gedaan omdat het in China verplicht is om samen te werken met een lokale producent als je auto’s op de markt wilt brengen. Dan moet je een joint venture opzetten.

Toyota bZ3X specs

Deze samenwerking heeft niet alleen invloed gehad op de styling, ook de techniek zoals de elektromotor komt van GAC. Het vermogen is 201 pk en verder is de bZ3x uitgerust met, hou je vast, meer dan 25 rijassistentiesystemen, 11 full HD-camera's, 12 ultrasonic radars, 3 millimeter-wave radars en lidar-technologie. Het interieur is voorzien van een 8-inch digitaal instrumentarium en een groot 14,6-inch centraal scherm.

De bZ3X is te koop als 430 Air+, 520 Pro+ en 620 Max, waarbij de getallen staan voor de actieradius. Vastgesteld met de Chinese meetmethode, dus haal hier gerust een aantal kilometers van af. De drie varianten hebben allen hun eigen LFP-batterij, variërend tussen 50 kWh en 67,9 kWh.

De maximale laadsnelheid is altijd 150 kW, waarmee het ongeveer een half uur duurt om de batterij tot 80% op te laden.

Lagere prijs China

Het gaat hier dus om een serieuze SUV, maar toch is de bZ3X al te bestellen vanaf een kleine 14.000 euro. Dat komt omdat auto’s in China nu eenmaal een stuk goedkoper zijn. Dat heeft niet alleen te maken met de lagere inkomens van Chinese werknemers. Behalve minder loonkosten, zijn ook de productiekosten lager. Veel Chinese automerken ontwikkelen alles zelf en zijn niet afhankelijk van toeleveranciers. Verder zijn de grondstoffen voor de batterijen in China zelf beschikbaar. En omdat de bZ3X het resultaat is van een joint venture tussen Toyota en GAC is, komt er waarschijnlijk ook nog Chinese staatssteun om de hoek kijken.

Elektrische Toyota’s Europa

De kans dat de bZ3X naar Europa komt is dan ook summier. Hier zou de SUV namelijk nooit voor een prijs als deze kunnen worden aangeboden. Voorlopig moeten we het dus doen met de Toyota bZ4X als we een EV van de Japanners willen. Gelukkig voor Toyota is er versterking onderweg: de Toyota Urban Cruiser werd vorig jaar al aangekondigd, en morgen (12 maart) wordt nog een nieuwe EV gepresenteerd …