Elektrische Toyota Urban Cruiser (2025) is hartstikke nieuw en toch ken je hem al

Nieuws

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er een tweede batterij-elektrische Toyota die de bZ4X komt versterken. Net als Ford, Opel en Renault, stoft Toyota een oude modelnaam af. De Toyota Urban Cruiser is elektrisch, nieuw en toch ken je hem al.

De nieuwe Toyota Urban Cruiser is het zustermodel van de pas onthulde elektrische Suzuki Vitara, de e Vitara. Dat ging gepaard met veel feestgedruis in de Italiaanse modestad Milaan, voor het debuut van de nieuwe Urban Cruiser werden we naar een webpagina gedirigeerd.



Op de site wordt de nieuwe Toyota Urban Cruiser gelinkt aan een paar sneakers, een virtueel vogeltje dat druk met zijn vleugels klappert en kunstnagels waarop je binnenkomende berichten op je telefoon kunt aflezen. En nee: we zijn niet dronken.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Made in India

Wie het bovenstaande bericht van de e Vitara al gelezen heeft, weet ook alles over de Toyota Urban Cruiser voor 2025 en verder. De e Vitara werd samen met Toyota ontwikkeld, waarbij eerstgenoemde de leiding had. En Daihatsu, maar dat merk is niet meer actief in Europa. Zowel de e Vitara als de Urban Cruiser lopen van de band in een Suzuki-fabriek in India, het land waar Suzuki veel groter is dan bij ons.

Groter dan Toyota Yaris Cross

De nieuwe Toyota Urban Cruiser is 4,28 m lang, 1,80 m breed en 1,64 m hoog. Daarmee is-ie een centimeter hoger dan de e Vitara; de overige maten zijn exact gelijk. Om de Toyota Yaris Cross er maar eens bij te pakken: die hybride SUV is 10,3 cm korter, 3,5 cm smaller en 4,5 cm lager.

De wielbasis van de Urban Cruiser bedraagt 2,70 m. Dat is slechts 1,4 cm meer dan de Yaris Cross heeft. En die is best krap achterin. Even afwachten hoe dat met de Urban Cruiser zit. Maar in tegenstelling tot de Yaris Cross is de achterbank van de Urban Cruiser wel verschuifbaar.

Specs Toyota Urban Cruiser

Zelden hebben we een nieuwsbericht zo snel geschreven als van de Urban Cruiser. Want de specs kunnen we voor een groot deel kopiëren van de elektrische Vitara. Dat wil zeggen:

keus uit 2 batterijpakketten: 49 kWh en 61 kWh

Lithium-ijzerfosfaatbatterij van BYD

Voor- en vierwielaandrijving

Vermogen van 144, 174 of 184 pk

Warmtepomp standaard

Toyota Urban Cruiser actieradius

Gek genoeg zegt Toyota nog niks over de actieradius terwijl Suzuki al heeft laten weten dat deze 400 kilometer bedraagt voor de versie met de grootste accu (61 kWh). En ook over de inhoud van de bagageruimte en het trekgewicht houdt Toyota de lippen nog stijf op elkaar (Vitara: 360 l en 750 kg).

Geen Toyota bZ3X

Om nog terug te komen op de modelnaam: eerder deze eeuw was er ook al een Urban Cruiser van Toyota. Die kwam in 2009 op de markt en hield het vol tot 2014. Een opvolger is er nooit gekomen. Tot nu dan. De keuze voor de naam is opmerkelijk, want wij hadden gegokt op bZ3X. Wellicht komt-ie nog in een andere vorm op de markt. Of misschien stopt Toyota wel met de weinig aansprekende bZ-aanduiding, want een groot succes is de Toyota bZ4x tot dusver niet.



Tegen 2026 wil Toyota 15 emissievrije modellen hebben, waarvan 6 batterij-elektrisch. Of de overige Toyota's dan op waterstof rijden, lijkt ons wat overdreven, maar Toyota gelooft er nog heilig in. De nieuwe Urban Cruiser komt in 2025 op de markt. De prijzen worden nog vrijgegeven.