Toyota's oplossing voor grootste waterstofprobleem past in je rugtas

Je ziet hier niet de nieuwste bluetooth-speaker van JBL of Harman Kardon, maar het antwoord van Toyota op het grootste probleem van waterstof. Komt hiermee een toekomst met waterstof dichterbij?

Waterstofauto's zijn een alternatief voor batterij-elektrische auto’s en hebben dus de potentie om een rol te spelen in de toekomst van uitstootvrije mobiliteit. Behalve dat het maken van groene waterstof nog peperduur is, is het ook een groot probleem dat je op maar heel weinig plekken waterstof kunt tanken. Daardoor blijft het een klassiek voorbeeld van het kip-eiverhaal. Niemand koopt een waterstofauto omdat je nergens kunt tanken (en ze zijn duur in aanschaf), en je kunt nergens tanken omdat niemand in een waterstofauto rijdt.

Draagbare waterstofcapsule

Toyota heeft mogelijk het antwoord op deze vicieuze cirkel gevonden: een draagbare waterstofcapsule. De tabletvormige capsule weegt 5 kilo, is 40 centimeter lang, 18 centimeter breed en is tot de nok toe gevuld met waterstof. De cilinder kun je op de vulnippel van de auto aansluiten om zo de waterstofvoorraad aan te vullen. Als de capsule leeg is, kun je deze simpel vervangen door een nieuwe.

Je zou het kunnen vergelijken met een propaantank die ervoor zorgt dat een gasbarbecue werkt.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat Toyota deze techniek aan de wereld presenteert. Het eerste prototype van de waterstofcapsule zag in 2022 het levenslicht. Deze was echter een stuk zwaarder en niet zo handzaam als deze vernieuwde versie.

Het eerste prototype van Toyota uit 2022

Infrastructuur geen probleem meer

Met deze techniek heeft Toyota een ingenieuze manier gevonden om het probleem van de gebrekkige infrastructuur van waterstof te lijf te gaan. Door de capsules hoeven er namelijk geen grote en ingewikkelde waterstoftankpunten meer uit de grond te worden gestampt om het rijden op waterstof aantrekkelijker te maken. De capsules zouden zelfs bij bestaande tankstations kunnen worden verkocht, vergelijkbaar met hoe dit nu al gebeurt met gasflessen.

Op de markt

Het eerste prototype is nooit op de markt verschenen, maar deze versie moet daadwerkelijk bij tankstations in de schappen terechtkomen. Op welke termijn dat moet gebeuren, is nog onduidelijk. Toyota is op zoek naar partners die kunnen helpen met de ontwikkeling en de verkoop van de waterstofcapsules.