Toyota verkoopt weer de meeste auto's (maar Volkswagen doet één ding beter)

Nieuws

Toyota verkocht in 2024 de meeste nieuwe auto's van alle automerken. Wereldwijd verlieten bijna 11 miljoen modellen de showroom. Het gros hiervan stoot overigens nog gewoon CO2 uit.

De 10,8 miljoen voertuigen (want hier zitten bijvoorbeeld ook busjes bij, zoals de Toyota Proace) die Toyota Motor Corporation over heel 2024 wist te slijten, zijn inclusief de merken Lexus, Daihatsu en Hino, producent van bussen en vrachtwagens. Het is voor het vijfde opeenvolgende jaar dat Toyota wereldwijd aan kop gaat.

Nummer 2 is de Volkswagen-groep met ruim 9 miljoen verkopen, volgens electrek.co een terugval van 2,3 procent ten opzichte van 2023.

Voor het eerst in 2 jaar minder verkopen

Ook Toyota maakt een slippertje. De verkopen daalden met 3,7 procent in vergelijking met een jaar eerder toen Toyota nog ongeveer 11,2 miljoen voertuigen wist te verkopen. Dat is even wennen voor de Japanners, het is voor het eerst in twee jaar dat de verkopen iets onderuit gingen.

Vooral op de thuismarkt Japan boerde het merk achteruit (-20 procent). Maar ook in China (-6,9 procent) en Thailand (-17,1 procent) ging het minder voorspoedig. De grote terugroepactie als gevolg van één lullig stickertje kwam ook niet als geroepen:

Toyota: 2 redenen voor daling

Toyota geeft zelf twee verklaringen voor de dalende verkopen: de opkomst van EV's en de hevige prijsconcurrentie. Die wordt vooral veroorzaakt door Chinese merken. Hun EV's presteren over het algemeen goed en de prijs is scherp.

Toyota kan hier weinig tegenover zetten. Van alle bijna 11 miljoen voertuigen die in 2024 verkocht werden, is slechts 1,4 procent volledig elektrisch. En dat is inclusief de waterstofauto Toyota Mirai en de Lexus RZ, momenteel de enige Lexus die batterij-elektrisch is. In absolute aantallen gaat het om 139.892 EV's, bedroevend laag. Terwijl de EV-markt juist toenam.

Wat EV's betreft doet de Volkswagen-groep het beter: 8 procent van alle verkopen was een EV, bijna 745.000 auto's.

De vraag is nu of Toyota ook in 2025 zijn koppositie weet te behouden. Het EV-aanbod is op zijn zachtst gezegd aan de magere kant. Al krijgt Europa er binnenkort een elektrisch model bij, de Toyota Urban Cruiser, en is in China onlangs de Toyota bZ3X onthuld, zie het bericht onderaan.

Hyundai en Kia komen dichterbij

Toyota voelt vooral de hete adem in de nek van Hyundai/Kia. Dat concern verkocht vorig jaar meer dan 7,2 miljoen voertuigen en gooit de ene na de andere elektrische auto op de markt, zoals onze Auto van het jaar 2024, de Kia EV3. De Koreanen komen steeds dichterbij. Al moet gezegd worden dat ook de Hyundai/Kia-verkopen in 2024 iets onderuit gingen (-1 procent).