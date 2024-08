Toyota roept 33.848 auto's terug naar de dealer vanwege één lullig stickertje

Nieuws

Toyota heeft een grote terugroepactie op touw gezet. Bij 33.848 Toyota-eigenaren valt een brief op de mat met de vraag of ze met hun auto terug naar de dealer willen gaan. De reden zal je verbazen.

Toyota staat erom bekend voor elk wissewasje auto's terug naar de dealer te halen. Dat bedoelen we positiever dan het klinkt. Waar andere merken hun foutjes nog wel eens onder het tapijt willen vegen, communiceert Toyota er open en bloot over. Als er iets niet in de haak is, wordt het euvel verholpen. We zijn allemaal mensen en mensen maken immers foutjes.

De meest recente terugroepactie van Toyota is een opvallende. Volgens motor1.com gaat het hierbij niet om een defect onderdeel of een afwijking in de elektronica, maar om een sticker. Hierop staat een foutief maximaal laadvermogen vermeld. Dat is hoeveel gewicht de auto mag laden. Dit bereken je door de maximale toegestane massa van de auto te verminderen met het leeggewicht.

Accessoires zijn het probleem

De recall is bij een Amerikaanse verkeersveiligheidsinstantie ingediend door een distributeur van Toyota-modellen en accessoires in Texas. En juist bij de accessoires gaat het mis. Want als je het gewicht van verschillende opties bij elkaar optelt, kan de auto zomaar 50 kg zwaarder worden. En dat betekent dat het laadvermogen 50 kg naar beneden gaat.

Zodra het laadvermogen verandert, moet de sticker waarop dit staat vermeld aangepast worden. En dat is in de genoemde 33.848 gevallen niet correct gebeurd. Typisch een gevalletje van: je had maar één taak.



Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogste van het laatste Toyota-nieuws!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De terugroepactie betreft 23 Toyota-modellen, zoals de pick-up Tundra, maar ook een normale gezinsauto als de Toyota Corolla. Vooralsnog hoeven Europese eigenaren niet terug naar de dealer, het gaat om Amerikaanse staten zoals Mississippi, Texas en Oklahoma. De oplossing laat zich raden: een nieuw stickertje.