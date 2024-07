Toyota test veiligheidssysteem waarbij een professioneel coureur het stuur van je overpakt

Nieuws

Toyota is een nieuw veiligheidssysteem aan het testen, dat jou op kletsnatte en spekgladde wegen veel ellende kan besparen. Hierbij is het net alsof je onderweg bent met een professioneel autocoureur in plaats van je partner.

Wie onverhoeds in een slip raakt, weet vaak niet wat-ie moet doen om de auto weer onder controle te krijgen. Maar een professioneel autocoureur kan dit wel. Alleen zit die niet in de auto om het stuur over te nemen. Dat zette de onderzoeksafdeling van Toyota (TRI, Toyota Research Institute) aan het denken. Wat nou als dit met software wel mogelijk is?

Het resultaat zie je in de video hieronder: twee driftende Toyota's GR Supra die dat volledig autonoom doen. Er zit wel iemand op de bestuurdersstoel, maar die persoon raakt het stuur met geen vinger aan. Speciale computers en sensoren bedienen het gas, de besturing en de remmen.

TRI programmeerde de voorste Supra om een langs een bepaalde lijn te driften. Vervolgens programmeerde Stanford Engineering (van de gelijknamige universiteit in Californië) de tweede Supra dusdanig dat hij ernaast zou driften. De truc was om niet met elkaar in botsing te komen en dat gebeurde dan ook niet.



"Deze nieuwe technologie kan precies op tijd ingrijpen en de bestuurder daarna de controle over het voertuig teruggeven, op dezelfde manier waarop een professioneel autocoureur of ervaren drifter dat zou doen", aldus Avinash Balachandran, die namens Toyota betrokken is bij het project.

Of en zo ja, wanneer het geteste veiligheidssysteem te vinden is in de productieauto's van Toyota zegt TRI niet, maar dit zal niet in 2025 of zelfs 2030 zijn.