Toyota komt met betaalbare sportauto die de Mazda MX-5 gaat pesten

Nog even en Toyota heeft meer sportwagens in zijn aanbod dan Porsche. De Japanse autogigant werkt namelijk aan een betaalbaar sportwagentje in de geest van de Toyota Sports 800 uit de jaren 60!

De Sports 800 kan gezien worden als de eerste sportwagen van Toyota. Het coupeetje ging in 1965 in productie en was uitgerust met een 790 cc tweecilinder met 45 pk. Dat is niet veel, maar bedenk dat het 3,58 meter korte tweezittertje met achterwielaandrijving slechts 580 kilogram woog. Zo was 45 pk toch nog genoeg voor een topsnelheid van 155 km/h.

De Toyota Sports 800 was bij jonge Japanners heel populair en er werd veel mee geracet op het circuit. Toen al was een Toyota betrouwbaarder dan de kluis van de Nederlandsche Bank en dus hield de Sports 800 het langer vol dan veel van zijn concurrenten.

Spirituele opvolger

Wie denkt dat de wereld niet meer zit te wachten op een anuto als de Sports 800, heeft het volgens Toyota faliekant mis. Volgens een bericht op Forbes.com werkt Toyota momenteel aan een spirituele opvolger van de Sports 800, omdat de fabrikant gelooft dat er nog een markt is voor een compacte sportwagen met achterwielaandrijving. Een kleine markt weliswaar, maar blijkbaar toch de moeite om er een auto voor te ontwikkelen.



Samenwerken met Daihatsu en Suzuki

Dat ontwikkelen doet Toyota niet alleen. Om de kosten te drukken werkt, het merk naar verluidt samen met Daihatsu (eigendom van Toyota) en Suzuki, heer en meester in het ontwikkelen en bouwen van kleine autootjes die nooit kapot gaan. Een heel gekke gedachte is dat niet, want Daihatsu liet in oktober 2023 een mogelijk opvolger van de Daihatsu Copen zien, de Vision Copen Concept, en met Suzuki werkt Toyota al langer samen (de Suzuki Swace is feitelijk een Toyota Corolla TS en de Across is een broer van de RAV4).



Instapmodel van Toyota's sportwagens

Toyota speelt al veel langer met de gedachte een betaalbare sportauto op de markt te brengen. In 2015 presenteerde Toyota op de Tokyo Motor Show de Toyota S-FR (zie de onderste foto's hierboven), een lichtgewicht sportautootje met achterwielaandrijving en de motor voorin, precies zoals bij de Sports 800. Schakelen gaat met een handmatig te bedienen zesbak. Het moest het instapmodel van Toyota's sportwagenserie worden, onder de Toyota GT86 en de Toyota GR Supra.

Toyota 'S-FR' mogelijk al in 2026

Het feest ging toen niet door, maar nu blijkt dat het project afgestoft is en verder ontwikkeld wordt. Volgens de berichtgeving krijgt de toekomstige 'S-FR' een driecilinder turbomotor met ongeveer 150 pk en kunnen we de productieversie uiterlijk in 2027 tegemoet zien, wellicht al in 2026. Daarmee heeft Toyota een directe concurrent van die andere betaalbare Japanse sportauto, de Mazda MX-5.