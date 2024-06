TEST: zo wast de nieuwe Toyota C-HR zijn concurrenten de oren

Tests

Toyota komt het SUV-segment opschudden met de nieuwe, opvallende Toyota C-HR. Wat doet hij duidelijk beter dan de robuuste Volkswagen T-Roc en de stijlvolle Mazda CX-30?

In dit artikel focussen we ons op de pluspunten van de nieuwe Toyota C-HR. Over twee weken komen zijn minpunten aan bod. Kun je niet zolang wachten? Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 6. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

Dik pakket veiligheidssystemen

De veiligheidsuitrusting van de Toyota is ronduit riant. Elke C-HR rolt van de band met een waslijst aan rijhulpsystemen, waaronder adaptieve cruisecontrol en een systeem dat dubbelcheckt of je niemand uit z’n zadel wipt zodra je de bestuurdersdeur openzwaait. Hier hebben Mazda én Volkswagen geen passend antwoord op.

Voortreffelijk veercomfort

Op lange ritten draagt de stille cabine van de Volkswagen T-Roc bij aan het comfort. In de Mazda CX-30 luister je naar het rolgeluid van de banden en in de C-HR heb je het klankbeeld zelf in de voet. Want onder belasting gooit de traploze transmissie het toerental van de benzine­motor omhoog en dat hoor je duidelijk. De rustige rijder weet dit redelijk te voorkomen.



Elke week een autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Op slechte wegen is de C-HR-rijder extra blij, want de vering doet zijn werk zo zorgvuldig en de dempingreserves zijn zo groot, dat je bijna gaat denken dat Toyota adaptieve schokdempers toepast. Maar dat is niet het geval. De door ons getest uitvoering van de T-Roc heeft wél adaptieve schokdempers (een optie van 1180 euro) en het veercomfort is hoog, maar toch krijgen de inzittenden meer mee van dwarsrichels.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Zuiniger dan zijn concurrenten

Toyota heeft jarenlange ervaring met hybride aandrijflijnen en dat merk je al na enkele meters in de nieuwe C-HR. De wisselwerking tussen de 1,8-liter benzinemotor met 98 pk en de 94 pk sterke elektromotor is naadloos. Alleen door naar het scherm te kijken dat de energiestromen toont, weet je wanneer ze het stokje overgeven.

Bovendien word je beloond met een laag verbruik. Wij klokken een keurig praktijkcijfer van 5,7 l/100 km (1 op 17,5). Daarmee rijdt de C-HR in het dagelijks leven net zo zuinig als de CX-30 pretendeert te zijn in de folder. Maar in werkelijkheid zitten de Mazda en de Volkswagen rond de 7,0 l/100 km.

Weinig afschrijving, veel garantie

Met een basisprijs van 37.295 euro is de nieuwe C-HR niet bepaald het koopje van de maand. De voordeligste T-Roc kost 34.990 euro en voor maar 34.790 euro ben je trotse eigenaar van een instap-CX30. Maar het voordeel van een volwaardige hybride is dat de automaat niets extra kost. Volkswagen brengt 2000 euro extra in rekening voor een T-Roc met DSG en Mazda zelfs 3000 euro voor zijn zestraps automaat.

Hoewel de Toyota C-HR bijna 3 mille duurder is dan de Mazda CX-30, wint hij toch het kostenhoofdstuk. Dat heeft de zuinige Toyota te danken aan zijn bescheiden dorst, lage afschrijving en uitstekende garantievoorwaarden.

Over goede deals gesproken: profiteer nu van onze supervoordelige aanbieding voor het gedrukte magazine!

Bespaar 28, 46 of zelfs 49%



Conclusie

De test begon zo veelbelovend voor de nieuwe Toyota C-HR. De spannend gelijnde, soepel geveerde en zuinig rijdende cross-over kon goed meekomen in de eerste drie hoofdstukken, maar zodra we het testcircuit opdraaiden, liet-ie het afweten. Maar dat is een kwestie voor het volgende artikel …

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 6. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.