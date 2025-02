Waarom de nieuwste versie van de Toyota C-HR 107.971 gulden kost

Nieuws

De nieuwe Toyota C-HR Premium is de meest luxe C-HR die je kunt kopen. Aan boord ontbreekt het je aan niets, maar dat moet je wel bekopen met een gapend gat in je portemonnee …

Bij de introductie van de eerste generatie van de C-HR in 2016, probeerde Toyota ons wijs te maken dat de auto zich vooral richtte op ‘yuccies’. Yuccies? Jazeker, je weet wel: young urban creatives. Het kan aan ons liggen, maar wij zien er vooral boomers in rijden.

Voor de nieuwe C-HR, die in 2024 op de markt kwam, is dat niet veel anders. Als speciale service naar die doelgroep, vermelden we de prijs van de meest luxe uitgevoerde Toyota C-HR in guldens. Mocht jij echter een yuccie zijn, dan vertellen we graag dat de auto 48.995 in euro’s kost.

Prestaties Toyota C-HR Plug-in Hybrid

Voor dat geldt krijg je sowieso de krachtigste versie van de C-HR, de 220 pk sterke Plug-in Hybrid 220. Die heeft dezelfde aandrijflijn als de huidige Toyota Prius, waarmee de C-HR in 7,4 seconden naar de 100 km/h snelt. Desondanks verbruikt-ie volgens de fabriek maar 0,9 liter benzine per 100 kilometer, oftewel 1 op 111! Alleen moet je dan wel heel trouw laden, en dat zijn de meeste C-HR-rijders nog niet gewend. Zij rijden immers vooral de ‘gewone’, niet oplaadbare Hybrid.

Extra luxe in C-HR Premium

Behalve met veel power, verwent de Toyota C-HR Premium zijn eigenaar met het bi-tone+ kleurenschema, waarbij het dak in zwart is uitgevoerd. Daarnaast heeft-ie nieuwe designdetails, zoals een sierstrip rond de grille in carrosseriekleur, net als de rand van de achterbumper. Nieuwe, matgrijs gespoten 19-inch wielen maken het exterieur af, dat ook leverbaar is in een nieuwe kleur: metal oxide. In ons woordenboek betekent dat 'roestbruin', maar dat klinkt wellicht iets minder aanlokkelijk …

Binnenin zit je op stoelen waarbij de bekleding is uitgevoerd in synthetisch leer en suède, in gewaagd donkerrood, opgefleurd met meerkleurige stiksels. Ook op de deurpanelen vind je inzetstukken van synthetisch suède en zwarte accenten moeten voor een sportief sfeertje zorgen.



Het standaard meegeleverde panoramadak maakt gebruik van thermisch glas, dat bij zonnig weer oververhitting voorkomt. De bestuurder kan zich niet alleen vergapen aan een head-up display, maar ook aan de sfeerverlichting in 64 kleuren.

Baas boven baas: GR Sport Premium Pack

En als je dacht dat 107.971 gulden, sorry, 48.995 euro duur was voor een Toyota C-HR, dan ken je de sportieve Toyota C-HR GR Sport Premium Pack nog niet. Die is namelijk nog duurder en komt uit op 50.790 euro, oftewel 111.926 gulden. Voor dat geld krijg je, behalve de adaptieve schokdempers die elke C-HR GR Sport al heeft, ook 20-inch lichtmetaal, bi-tone+-lak en een spannender grille en sportstoelen met GR-logo.