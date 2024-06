TEST: 3 redenen om twee keer na te denken over de Toyota C-HR

Tests

Vorige keer belichtten we de pluspunten van de nieuwe Toyota C-HR. Ditmaal draaien we de rollen om: op deze drie vlakken kan hij niet opboksen tegen de Volkswagen T-Roc en de Mazda CX-30.

1. Derde keus voor sportieve rijders

De afstelling van de Toyota is op comfort gericht en dat is minder fijn voor de sportieve bestuurder. Stuurbewegingen en remacties leiden tot veel meer uitgesproken rol- en duikbewegingen dan bij de concurrentie. De besturing doet wel zijn best om er een sportief uitje van te maken, door de stuurbekrachtiging merkbaar af te zwakken in de sportstand. Hierdoor gaat echter veel feedback verloren. Bovendien heeft de Toyota de neiging om over zijn voorwielen naar de buitenbocht te schuiven.

De Volkswagen T-Roc laat zien hoe het wel moet. In snelle bochten brengt zijn elektronische sperdifferentieel het vermogen aanzienlijk beter op de weg. De T-Roc heeft ook de fijnste besturing, al reageert de CX-30 bijna even spontaan van rijrichting.

2. De C-HR Hybrid 140 is niet bepaald snel

Met een sprinttijd van 10,1 seconden is de C-HR Hybrid 140 niet bepaald snel. Dat kan een reden zijn om te upgraden naar de twee seconden snellere en 2000 euro duurdere Hybrid 200. Qua rijprestaties zit de Mazda CX-30 duidelijk boven de Toyota en op de hielen van de Volkswagen. De T-Roc is namelijk de snelste sprinter (8,7 s.) en klokt de hoogste topsnelheid (207 km/h).

De C-HR laat ook punten liggen met zijn middelmatige remprestaties: een noodstop op 100 km/h met een koud remsysteem resulteert in een 2 meter langere remweg.

3. Vakantiegangers met een caravan opgelet

Alle versies van de C-HR (ook de krachtiger uitvoeringen), mogen maar 725 kilo trekken. En dat terwijl de geteste Mazda CX-30 tot 1300 kilo gaat en de Volkswagen T-Roc 1.5 TSI pas bij 1500 kilo aan zijn bovengrens zit.

En terwijl je in de Mazda en de Volkswagen na het omklappen van de achterbank over een bijna vlakke laadvloer beschikt, moet de Toyota-rijder zijn bagage over een hinderlijke drempel tillen. Het is sowieso een gedoe om grote voorwerpen een plekje te geven, want de schuine achterruit beperkt het maximale bagagevolume tot 1155 liter. Mazda laat zien hoe het beter kan met een kofferbak van maximaal 1406 liter.

Conclusie

De nieuwe Toyota C-HR is comfortabel en zuinig, maar de rijprestaties zijn matig en de remwegen relatief lang. Bovendien mag hij maar 725 kilo trekken en de kofferbak blinkt niet uit in praktisch gemak. Dat zijn goede redenen om twee keer na te denken over de nieuwe Toyota C-HR.

