Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 11 (2025)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volkswagen echte knoppen in ere herstelde en bekend werd dat een van de fijnst sturende auto's binnenkort verleden tijd is. Goed nieuws, slecht nieuws, Top en flop.

Top - Volkswagen geeft fout toe: vanaf nu krijgen deze 4 functies altijd fysieke knop

Het heeft ongetwijfeld veel getier opgeleverd bij Volkswagen-bestuurders: belangrijke functies die zijn verstopt in het grote scherm en de touchknoppen. Maar Volkswagen belooft dat vanaf nu in elk geval de volgende 4 functies een fysieke knop krijgen.

Top - Tesla Model Y opgepast: Volvo EX60 is onderweg

Volvo heeft zijn elektro-ambities afgezwakt, toch kunnen we nog in 2025 een nieuwe elektrische SUV uit Zweden verwachten. Kan die Volvo EX60 gebruikmaken van de heersende Tesla-schaamte en het de Model Y moeilijk maken?

Top - Toyota C-HR+ (2025): derde EV van Toyota is niet helemaal wat je denkt

Toyota is misschien ‘late to the party’ met elektrische auto’s, maar de nieuwe Toyota C-HR + heeft wel hitpotentie. Let op: de naam is verwarrend, want met de gewone Toyota C-HR heeft deze elektrische Toyota weinig te maken.

Flop - Binnenkort zet Ford de domste stap ooit (of is het juist een slimme zet?)

In 2023 namen we al afscheid van de Ford Fiesta. In november 2025 draait Ford de nek om van een tweede, relatief betaalbaar model: de Ford Focus. Wat rest, zijn SUV’s. Domme stap, of juist een slimme move?

Flop - Waarom Toyota ons nog even laat wachten op de elektrische Yaris

Toyota is druk bezig om meer elektrische auto’s aan zijn modellengamma toe te voegen. Ook de Toyota Yaris staat op de nominatie om volledig elektrisch te worden. Maar daarvoor moeten we nog even geduld hebben …

Flop - Nieuwe Audi Q5 doet niet alles beter dan voorganger

Al in de zomer van 2024 kondigde Audi de Audi Q5 aan. Heel summier druppelt meer informatie binnen. Zo komt-ie alleen als plug-in hybride en moeten huidige Q5-rijders die gehecht zijn aan hun grote kofferruimte even slikken.