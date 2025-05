Tweedehands Toyota C-HR (2016-2024): problemen, betrouwbaarheid en prijzen

Aankooptips

Eigenlijk was de nieuwe Toyota C-HR in 2016 bedoeld voor jonge creatieve stedelingen. In de praktijk rijden er vooral boomers en ouders met kleine kinderen in. Is het een goed idee om nu een tweedehands C-HR te kopen? Wij vertellen het je.

Zeker voor een Toyota, had de C-HR (Coupé-High Rider) in 2016 een gewaagd ontwerp. Het was dan ook verrassend dicht bij de conceptversie van 2014 gebleven. Alle lof voor de toen­malige directeur, Akio Toyoda, die zijn merk minder saai wilde maken.



Gaat spanning samen met betrouwbaarheid?

Onder Toyoda’s regie werden het ontwerp en de rijeigenschappen van een aantal modellen spannender gemaakt. Zo biedt de besturing van de Toyota C-HR opvallend veel gevoel.

En het ontwerp is inderdaad niet saai, maar het brengt wel met zich mee dat de auto vanbinnen nogal donker is. Vooral achterin. Verder vragen we ons af of die extra spannende eigenschappen bij de C-HR ook invloed hebben gehad op Toyota’s spreekwoordelijke betrouwbaarheid. We maken de balans op.

Toyota C-HR ook met 1.2 turbomotor

Van de Toyota C-HR bestaat slechts één carrosserievariant. Op motorisch gebied ging de keus tot de facelift van 2020 tussen een hybride-aandrijflijn en een compacte vier­cilinder turbobenzinemotor. De 1.8 Hybrid had ­standaard de bekende traploze automaat, bij de 1.2 T moest je daarvoor bijbetalen.

Standaard had de Toyota C-HR met die turbomotor een - erg fijne - manuele zesbak. De meest exotische Toyota C-HR van de prijslijst was de vierwielaangedreven 1.2T AWD met automaat.

Verbruik Toyota C-HR

Driekwart van de Nederlandse C-HR-kopers ging voor de zuinige hybride-versie. Dat had alles te maken met het gunstiger verbruik. Met de C-HR Hybrid rijd je in Nederland gemakkelijk 1 op 20, terwijl de benzineversie op zo’n 1 op 15 blijft steken.

Tussen 2016 en 2023 ging de SUV-coupé bijna 23.000 keer over de dealerdrempels. Vooral in 2017 en 2018 was-ie populair. Die twee jaar vonden ongeveer 9000 C-HR's een Nederlandse eigenaar. De daaropvolgende jaren daalden de cijfers, totdat de tweede generatie het stokje in 2024 overnam.

Kies minstens de C-HR Active

Op uitrustingsgebied viel er heel wat meer te kiezen. Zoveel, dat het te ver voert om hier een volledig overzicht te geven. De kaalste versie heette tot 2020 Comfort en was er alleen met de 1,2-liter benzinemotor. Een handbediende airco was standaard, evenals elektrisch bediende ruiten voor en achter. Zelfs adaptieve cruisecontrol stond op het lijstje met standaardvoorzieningen.

Telefoneren deed je via het eveneens aanwezige Bluetooth, maar voor een modern touch­screen, led-koplampen en lichtmetalen ­wielen moest je minstens de Active-versie nemen. Dan kreeg je meteen automatische klimaatregeling.

Facelift Toyota C-HR 2020: meer pk's

Voor modeljaar 2020 onderging de C-HR een facelift. Behalve licht aangepaste ­bumpers en andere lampen, kreeg-ie een moderner multimediasysteem aangemeten.



Verreweg de belangrijkste aanpassing was dat de C-HR nu ook met de 184 pk sterke hybride-aandrijflijn leverbaar was. Hierbij was de 1,8-liter viercilinder motor vervangen door een exemplaar met een inhoud van twee liter. Het vermogen van deze 2.0 Hybrid past beter bij de fijne besturing en goede rijeigenschappen. Met z’n verbruik zit deze motorvariant tussen de andere twee in; 1 op 16 à 17 behoort tot de mogelijkheden.



In het aanbod van de 1.2T werd flink gesneden en de AWD-varianten verdwenen helemaal van het leveringsprogramma. In 2024 introduceerde Toyota een volledig nieuwe C-HR, ook leverbaar als plug-in hybride. Zie de test hieronder.

Betrouwbaarheid en problemen Toyota C-HR



De Toyota C-HR is dan wel van Japanse afkomst, voor de Europese markt wordt-ie in Turkije gebouwd. Dat heeft geen negatieve gevolgen gehad voor de typisch Japanse kwaliteit. Sterker nog, de C-HR krijgt van de Consumentenbond een 9,3 voor betrouwbaarheid. Grote structurele problemen zijn de auto dan ook vreemd.



Roest aan subframe C-HR

Wel is het subframe van de motor nogal slecht tegen roest beschermd. Check hoe het er bij de C-HR van jouw keuze voorstaat en vraag de verkopende partij desgewenst om het frame een conserveringsbehandeling te geven.

En nu je toch bezig bent, controleer dan meteen of de voorspoiler niet beschadigd is door veelvuldig contact met het wegdek. Dan heb je te maken met een auto die door zijn vorige eigenaar vaak hard over drempels is gejaagd - geen aanrader. Temeer omdat de draag­armen dan ook voortijdige slijtage kunnen vertonen.

Problemen met bobines 1.2 turbomotor Toyota

Mocht je per se een 1.2T willen hebben, weet dan dat deze motor niet ongevoelig is voor inwendige vervuiling. Zeker auto’s waarmee vooral korte stukjes zijn gereden, worden hier vaak door geplaagd.



Een ander gevoelig punt van deze motor zijn de bobines. Als die niet helemaal fris meer zijn, merk je dat aan vermogensverlies en schokken tijdens het optrekken.

Krassen en traag infotainment

Heb je een hekel aan krassen? Let dan goed op de staat van het interieur, want daar heeft Toyota veel krasgevoelige materialen gebruikt.



Als je het geduld hebt van een opstandige puber, test bij Toyota's C-HR van voor de facelift dan of je het infotainment wel vlot genoeg vindt, want dat staat niet bekend om z’n bliksemsnelle reacties. Ook goed om te weten: pas vanaf eind 2021, begin 2022 kreeg de C-HR smartphone-integratie.



Te zwakke 12V-accu Toyota C-HR en terugroepacties

Verder komen we af en toe klachten tegen over een zwakke 12V-accu (tot 2022) en roestgevoelige remschijven.

Dat zelfs een degelijk merk als Toyota niet ongevoelig is voor terugroepacties, laat de C-HR zien. De auto moest naar de dealer terug voor voor­tijdige speling in de wiellagers, mogelijke scheuren in de benzinetank (1.2T) en een issue met de zijairbags. Check in het ken­tekenregister van de RDW of er op het desbetreffende kenteken geen terugroep­acties meer openstaan.

Meeste tweedehands C-HR zijn hybrides

Op Marktplaats.nl kun je kiezen uit zo’n 500 tweedehands C-HR’s van de eerste ­generatie. Het merendeel daarvan draagt ‘1.8 Hybrid’ in z’n typeaanduiding.

Maar als je een geremde aanhanger wilt trekken die zwaarder is dan 725 kilo, dan ben je auto­matisch aangewezen op de 1.2T-versie. Die is te koop vanaf zo’n 14.500 euro. De duurste exemplaren gaan weg voor 7 mille meer.



Onze favoriete Toyota C-HR

Als je net als de gemiddelde eerste eigenaar gewoon een Toyota C-HR 1.8 Hybrid wilt, reken dan op zo’n 16.500 euro voor een auto met anderhalve ton op de teller. Is 100.000 kilometer jouw max voor een tweedehands C-HR Hybrid? Dan dien je minimaal 18.000 euro uit je spaarvarken te schudden.



Onze favoriete Toyota C-HR is de 2.0 Hybrid. Helaas is dat gemiddeld genomen ook de duurste. Dat betekent dat we al snel 23 mille achter de hand moeten hebben. Voor minder geld scoor je waarschijnlijk een tweedehands Toyota Corolla Touring Sports met dezelfde motor. Die heeft ook een grotere en praktischer bagageruimte (zie vergelijking hieronder).