Deze Toyota Corolla maakt je blij, maar ook boos

De Toyota Corolla heeft bij ons maximaal 178 pk. Maar in andere landen kun je ook een Corolla met meer dan 300 pk kopen. En Toyota werkt nu aan een nieuwe versie van deze GR Corolla met nóg meer power.

Toyota is bezig om de GR Corolla nóg bruter te maken. Veel wil Toyota nog niet kwijt, maar het slingert wel alvast een setje foto's de wereld in van een gecamoufleerd exemplaar, in de kleuren van Toyota Gazoo Racing, de autosportafdeling van het merk.

De huidige Toyota GR Corolla levert 304 pk. Daar word je vast blij van. Maar je kunt 'm in Nederland niet kopen. Dat maakt je vast boos. De reden? Commercieel niet interessant genoeg. Drie keer raden wat 304 pk met de CO2-uitstoot en de bpm-toeslag doet ...

Pleister op de wonde is de Toyota GR Yaris die wél in Nederland te koop is. Al kost-ie wel ruim 85.000 euro. Ja, dat lees je goed, 85.295 euro om precies te zijn. Maar dan heb je wel een Yaris met 280 pk, die gebaseerd is op het rallywapen waarmee Toyota meedoet aan het wereldkampioenschap rally.

Toyota GR Corolla: meer vermogen?

Of de vernieuwde GR Corolla die je op de foto's ziet extra vermogen krijgt, laat Toyota nog in het midden. De Japanners laten al wel weten dat de luchtinlaten bij de wielkasten en de koelopeningen in de motorkap nieuw zijn, evenals de eerder genoemde giga-achterspoiler.

Het wordt een hete herfst

Toyota heeft het verder over 'betere aerodynamische prestaties' en 'een hoger koppel'. Het maximumkoppel van de huidige GR Corolla bedraagt 370 Nm. Toyota zegt in het najaar van 2025 meer informatie vrij te geven over de vernieuwde GR Corolla. Dat belooft een hete herfst te worden.