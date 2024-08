Volkswagen doet TDI in de ban en probeert het succes van Toyota te kopiëren

Nieuws

De Volkswagen Golf wordt een van de eerste modellen met de nieuwe, stekkerloze hybride-aandrijflijn die Volkswagen ontwikkelt. Daarmee gaat de Volkswagen Golf de strijd aan met de Toyota Corolla.

Volgens bronnen van de Franse website L’argus zal deze hybride-aandrijflijn de dieselmotor in de Volkswagen Golf vervangen. Daarmee verdwijnt dus de Volkswagen Golf Diesel, een auto met een rijke geschiedenis. Net als de krachtige GTI-versies hebben de dieselmotoren bijgedragen aan het succes en de pioniersrol van de Volkswagen Golf.

De Golf I veroorzaakte vloedgolf aan compacte diesels

Hoewel de Peugeot 204 Break Diesel in 1968 de primeur had als compacte dieselauto, was het de Volkswagen Golf I Diesel die vanaf 1978 de doorbraak van dit segment forceerde. Met de komst van de direct ingespoten TDI-motoren in de derde generatie, nam het succes van de Volkswagen Golf diesel een enorme vlucht.

Dieselmotor maakt plaats voor hybride-aandrijflijn

Vanwege de ellende waarin Dieselgate de zelfontbrander heeft gestort, en omdat elektrificatie de nieuwe norm is, wil Volkswagen de dieselmotor vervangen. Opvolger wordt een hybride-benzine-aandrijflijn, die volgens de exclusieve informatie aan L’argus z’n debuut beleeft in de Volkswagen Golf.

Poging 1: Jetta Hybrid

Overigens wordt het niet de eerste poging van Volkswagen om het hybride-succes van Toyota te evenaren. Eerder deed de Duitse fabrikant dat al met de in Mexico gebouwde Jetta 1.4 TSI Hybrid, die de Toyota Prius op de korrel had. Nadeel van de Volkswagen Jetta Hybrid was dat de traditioneel grote kofferbak werd ingeperkt door een enorme bult waaronder een deel van de hybride-techniek schuilging.

Door een wijziging van de bijtellingsregels werd de Jetta Hybrid in Nederland alleen in 2013 goed verkocht. Net als andere Volkswagens, kampte de Jetta Hybrid met DSG-problemen. In 2017 ging de Jettta Hybrid uit productie.



Golf versus Corolla: de strijd der bestsellers

In maart 2023 onthulde Volkswagen dat het werkt aan nieuwe niet-oplaadbare hybride-aandrijflijnen. Deze motoren zullen een plek innemen tussen de mild-hybride (MHEV) en plug-in hybride (PHEV) aandrijflijnen in de compacte modellen van Volkswagen.

Volgens onze bronnen zal de Golf ook deze nieuwe hybride-aandrijving krijgen. Dat zou tot gevolg hebben dat de diesel uit het aanbod verdwijnt. De hybride Volkswagen Golf zal het vooral moeten opnemen tegen de Toyota Corolla.

Bovendien zullen de verbruikscijfers van de hybride Volkswagen Golf hem in staat stellen om op belangrijke dieselmarkten te concurreren met auto’s als Peugeot 308 HDI. Denk daarbij aan onder meer Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland.

Golf Hybrid opmaat naar elektrische Golf

De komst van een hybride-aandrijflijn in de Volkswagen Golf kan de levensduur van de Golf 8, die alweer vijf jaar meegaat, verlengen. Zeker omdat nieuwe Europese regelgeving (CAFE en Euro 7) de toegestane emissieniveaus voor nieuwe auto's verder gaat verlagen. Terwijl tegelijkertijd de elektrificatie van de markt langzamer verloopt dan verwacht.

Want de verkoop van emissieloze auto’s stagneert, en ook Volkswagen zit in een overgangsperiode. De Volkswagen Golf 9 zal wel volledig elektrisch zijn. Het model krijgt het toekomstige modulaire SSP-platform als basis, maar dat wordt later gepresenteerd dan de bedoeling was.