Review: Volkswagen Golf (2024) krijgt nuttige cadeaus voor 50ste verjaardag

Tests

Nieuwe lichtunits, een grotere hybridebatterij en snellere software zijn niet de spannendste geschenken. Toch is de Volkswagen Golf facelift de juiste auto op het juiste moment.

Wat is opvallend aan de nieuwe Volkswagen Golf (2024)?

De facelift van de Volkswagen Golf VIII komt op een interessant moment. Niet alleen omdat-ie samenvalt met de 50ste verjaardag van het model, maar ook door de huidige staat van de autowereld. Op elektrisch gebied kachelt Nederland rustig door, maar onze Oosterburen lijken uitgekeken op EV’s. In de eerste helft van 2024 vielen Duitse autokopers weer massaal voor de vertrouwde charmes van de Volkswagen Golf.

Alsof ze in Wolfsburg wisten dat de Golf spontaan een leegte in de automarkt moest opvullen, lijken de ontwikkelaars strenge instructies te hebben gekregen: het moet wel goed. Met als gevolg dat in de Golf altijd een viercilinder motor ligt (geen driecilinders meer), op het stuurwiel fysieke knoppen prijken (weg met touchknoppen) en de software soepel werkt. Tel daarbij op dat de Golf plug-in hybride nu een EV-range van 142 kilometer heeft en je kijkt naar de nieuwe auto van menig voor-mij-nog-even-geen-EV-koper.

Het multimediamenu is trouwens afgekeken van de elektrische ID-modellen en de vijf sneltoetsen linksboven in beeld maken het makkelijk om snel naar jouw favoriete scherm te gaan. Zoals dat van de rijhulpsystemen, waar je vlug de piepjes uitschakelt.



Wat is goed aan de Volkswagen Golf 8 facelift?

De batterij van de Golf PHEV werd twee keer zo groot en heeft nu een capaciteit van 19,7 kWh. Dat geeft de 204 pk sterke eHybrid een EV-range van 142 kilometer en de GTE met 272 pk moet in theorie 131 kilometer kunnen afleggen op een volle batterij. Onze bedenkingen over die enorme afstanden lees je bij vraag 3. Met zo’n groot accupakket is de mogelijkheid om te snelladen (40 kW, half uur) een handige toevoeging. Thuis of in de wijk opladen met een wallbox of laadpaal gaat ook rap (11 kW, 2,5 uur).

Het interieur voelt modern, maar vertrouwd. Het touchscreen werd groter en is nu vrijstaand. Eerst zat het een beetje knullig aan het digitale instrumentarium gelijmd – als twee nukkige kinderen die verplicht elkaars handjes moeten vasthouden. De temperatuursliders zijn voortaan verlicht en wij zijn allang blij dat op het stuur weer gewone knoppen zitten.

We hadden graag de 1.5 eHybrid aan een uitgebreide actieradiustest onderworpen, maar elke testauto heeft de 1.5 eTSI onder de motorkap – de 116 pk sterke mild hybrid met een 7-traps DSG-transmissie. Dat zijn precies genoeg versnellingen en paardenkrachten om afwisselend relaxt en daadkrachtig door ons vlakke landje te rijden. De wegligging, het veercomfort en de besturing zijn wederom net zo vertrouwd als Calvé pindakaas. Het beschaafde geluid van de viercilinder past trouwens beter bij de 50 jarige Golf dan dat jeugdige driecilindergeratel.

In vergelijking met de ‘gewone’ 1.5 TSI is de mild hybrid niet sneller, wel zuiniger. Dan hebben we het over een besparing van 0,2 tot 0,5 liter per 100 kilometer. Volkswagen communiceert voor de testauto een gemiddeld verbruik van 5,2 l/100 km, maar tijdens onze brave mix van stads- en snelwegkilometers neemt de 1.5 eTSI zelfs genoegen met 4,9 l/100 km.



Wat kan beter aan de nieuwe Volkswagen Golf (2024)?

Elke keer als we lezen dat de plug-in hybride Golf een EV-range van 142 kilometer heeft, gaat onze wiskundeknobbel jeuken. De WLTP testsystematiek liegt niet, maar teleurstelling ligt op de loer als je zulke beloftes doet. Ga maar na: toen wij de vorige eHybrid testten in 2022, wisten we 45 tot 50 kilometer uit de batterij van 10,4 kWh te wringen. Nu wordt de batterij bijna twee keer zo groot, dus bedraagt de realistische EV-range hoogstwaarschijnlijk 90 tot 100 kilometer.



Het ontwerp van de Golf is zeer herkenbaar en staat als een huis, grote veranderingen zijn dan ook niet nodig. Maar je moet wel haast je leesbril opzetten, wil je de scherper gelijnde voorbumper en nieuw ontworpen led-koplampen en -achterlichtunits ontdekken. Het verlichte VW-logo op de neus is geen toonbeeld van goede smaak, maar het is wel iets waar je het faceliftmodel duidelijk aan herkent. Je vindt het alleen op auto’s met het LED Plus-pakket.



Wat moet je weten over de prijs van de Volkswagen Golf (2024)?

De slimste koop is de Golf Oranje Edition. Deze tijdelijk verkrijgbare uitvoering combineert de prijs van het basismodel (34.990 euro) met de extra luxe van de Life Edition (36.990 euro) en 18-inch lichtmetaal. In combinatie met 116 pk (de gewone 1.5 TSI) en een handgeschakelde zesbak biedt de auto alles wat je nodig hebt.



Kun je het – net als wij – niet laten om een paar extra opties aan te vinken, zoals een automaat, het eerdergenoemde LED Plus-pakket, een Ergo-Active bestuurdersstoel en een navigatiesysteem, dan holt de prijs richting de 43 mille en kun je beter voor de eHybrid 50 Edition van 44.490 euro gaan. De 204 pk sterke plug-in hybride heeft al die spulletjes standaard en dus de beloofde forse EV-range.

Wat vind ikzelf van de vernieuwde Volkswagen Golf?

Bij een jubileum hoort onvermijdelijk terugblikken. De lesauto waarmee ik mijn rijbewijs haalde was een Golf V en de eerste auto die op mijn naam stond, was een knalrode Golf II. Toch ben ik niet wat je noemt een fervent Golf-liefhebber, maar erin rijden voelt wel altijd vertrouwd aan.

Dat vertrouwde gevoel heeft de vernieuwde Golf ook. Het vrijstaande touchscreen met nieuwe software geeft het interieur bovendien een moderne uitstraling en het model is intussen oud genoeg om niet langer met van die luidruchtige driecilinders om te gaan. De extra EV-range voor de plug-in hybrides is ook een prettige toevoeging, maar we willen eerst wel eens testen hoe ver je werkelijk komt. Dit jubileum krijgt dus nog een afterparty.