Vijftig jaar geleden rolde de eerste Volkswagen Golf van de band, een model dat uitgroeide tot een icoon. Maar tegenwoordig heeft de Golf het best lastig. Daarom grijpt Volkswagen het halve-eeuwfeest aan om met een speciale versie van de onlangs opgefriste Golf te komen.



Met meer dan 37 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, kun je wel stellen dat de Golf zijn plek in de autowereld heeft verdiend. Alleen is de Golf de laatste jaren een beetje op een zijspoor gezet door het koperspubliek. Dat heeft tegenwoordig liever suv's als de Volkswagen Tiguan, T-Roc en T-Cross. En veel leaserijders kozen - al dan niet gedwongen - vaak voor een elektrische ID.3 of ID.4.

Volkswagen viert jubileum met Golf 50 Edition



Dat betekent niet dat Volkswagen zijn bestseller aller tijden op een zijspoor zet. Maar we kunnen evenmin zeggen dat de fabrikant het 50-jarig jubileum van de Golf groots viert. Oké, hij heeft net een facelift gehad, maar het jubileummodel Edition 50 vinden we nogal sobertjes.



Uitrusting Volkswagen Golf 50 Edition



De Golf 50 Edition is gebaseerd op de Golf eHybrid, met de 204 pk sterke plug-in hybride-aandrijflijn. Dat is een fijn ding, maar je kunt hem ook in een gewone Golf krijgen. Wat heeft Volkswagen verder aan feestmutsen, toeters en bellen uit de kast getrokken? Nou, hou je vast ...



De Golf Edition 50 is onder meer uitgerust met 18-inch lichtmetalen wielen, getinte achterruiten, een horizontale ledstrip in de grille. Met als kers op de taart een verlicht Volkswagen-logo in het midden. In combinatie met het verder zo ingetogen exterieur, is dat toch een beetje als een grote rode feestneus op een treurige vijftiger die aan de schaarse haren naar zijn eigen surprise party is gesleept. Op de B-stijlen zijn badges met '50' geplakt, en ook binnenin herinnert het jubileummodel je aan zijn respectabele leeftijd.



Verder leveren pedalen in geborsteld roestvrij staal en een zwarte hemelbekleding hun bescheiden bijdrage aan het partijtje. Blijer worden we van het meest luxe infotainmentsysteem ‘Discover’ inclusief navigatiefunctie. Daarnaast beschikt de Golf Edition 50 over keyless entry & go, de nieuwe spraakassistent en een alarmsysteem.



Prijs vernieuwde Volkswagen Golf (2024)



De nieuwe Volkswagen Golf is vanaf half maart 2024 te bestellen en dan worden ook de prijzen bekendgemaakt. Je kunt de slingers dus nog even in de doos op zolder laten.