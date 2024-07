Autoverkopen Duitsland jan-juni 2024: iedereen aan de Golf, liefde voor EV’s is over

Nieuws

Nieuwe auto’s zijn in Duitsland niet aan te slepen. Maar dan gaat het weer gewoon om benzinemodellen en diesels. Het totaal aantal verkochte auto’s steeg met 5,4 procent ten opzichte van 2023. Maar Tesla wordt gedumpt als een afgedankte scharrel.

De traditionele automerken beleven in Duitsland een topjaar. Volkswagen gaat (zoals altijd) fier aan kop, met een marktaandeel van bijna 20 procent. Mercedes en BMW volgen, en daarachter staan twee andere merken van de Volkswagen-groep. Skoda en Audi verkochten bijna evenveel auto’s. Opvallend is de zesde plaats voor Seat, een merk dat nauwelijks liefde en aandacht krijgt vanuit het Duitse hoofdkantoor.



Bestverkochte merken jan-juni 2024 (registraties)



Volkswagen 289.218 Mercedes 126.847 BMW 114.690 Skoda 104.248 Audi 104.164

Niemand wil meer Tesla



Naast winnaars zijn er uiteraard verliezers. Dat is er eigenlijk maar één en Elon Musk is er de baas. Tesla verkocht in de eerste helft van 2024 liefst 41,7 procent minder auto’s dan in dezelfde periode vorig jaar. Geen merk daalde in Duitsland zo hard in populariteit. De liefde voor Tesla daalde zelfs nog veel harder dan die voor EV’s in het algemeen. Er werden 'slechts' 16,4 procent minder elektrische auto’s verkocht in Duitsland, vergeleken met vorig jaar.

Die verminderde populariteit heeft een reden, de riante aanschafsubsidies die de chauvinistische Duitser verleidden tot de aankoop van een wildvreemd merk, zijn afgeschaft. En net als in Nederland, wint bij onze oosterburen de portemonnee (en de vaderlandsliefde) het van idealisme. EV’s worden weer ingeruild tegen goeie ouwe diesels, die 12,4 procent plusten.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Toch gaat niet bij elk Duits merk de vlag uit. Audi en Mercedes verkochten, ondanks hun plek in de top 5, respectievelijk 17,1 en 12,7 procent minder auto’s dan vorig jaar.



Volkswagen Golf met afstand bestverkochte auto



Kijk je nog eens beter naar de Duitse cijfers, dan lijkt alles daar terug te keren naar hoe het vroeger was. In 2023 werd de Volkswagen Golf nog bijna van de troon gestoten door de T-Roc. Maar kijk hem nu eens fier bovenaan staan, met een verkoopstijging van 60,8 (!) procent! En dan moet de facelift nog komen. Het aandeel van de Tesla Model Y daalde juist met 40 procent.

Bestverkochte modellen Duitsland (registraties)

Volkswagen Golf 60.786 Volkswagen T-Roc 40.544 Volkswagen Tiguan 33.460 Skoda Octavia 27.734 Volkswagen Passat 26.185

Buitenlandse merken

Wat zijn Duitsers toch onverbiddelijke chauvinisten. Van Renault staat geen enkel model in de top 50 en ook Peugeot weet niet tot het prestigieuze lijstje door te dringen. Van goedkoop houden ze wel, want Dacia staat keurig in de lijst der lijsten met de Sandero en de Duster. Ook Japanse auto's blieven ze niet in Duitsland, de Toyota Yaris is de enige in de top 50.