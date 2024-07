Autoverkopen jan-juni 2024: bestverkochte merk 2023 kukelt uit top 5

Nieuws

De Tesla Model Y en 3 zijn ook in het eerste halfjaar van 2024 niet aan te slepen. Franse merken, zoals Peugeot en Renault, presteren juist minder. Maar bij één populair merk staan de gezichten pas echt op onweer.

Eerst wat algemene cijfers: het gaat vrij matig met de autoverkopen in Nederland. In totaal werden in de eerste zes maanden van 2024 193.617 nieuwe personenauto’s geregistreerd; 6975 minder dan in diezelfde periode vorig jaar en een daling van 3,5 procent.

Kia en Volkswagen zijn de laatste jaren in een spannende strijd verwikkeld om de nummer 1-positie. Maar dit jaar lijkt Volkswagen last te hebben van het Ajax-syndroom. De nummer 1 van 2023 zakt ver weg in de lijsten. Ze dalen niet vier, niet vijf, maar zelfs zes posities en staan achter BMW op de zevende plaats.



Kia bestverkochte auto

Kia is weer de nummer 1, met name dankzij de Niro. Maar ook modellen als de Picanto, Sportage en EV6 presteren uitstekend. In Kia’s kielzog volgen Volvo en Toyota. Tesla en Hyundai completeren de top 5.

In de top 5 van bestverkochte merken van 2024 tot nu toe staat dus maar één Europees merk. Volvo weet zich te handhaven tussen de concurrenten uit verre continenten.

De elektrische Volvo EX30 heeft een aardverschuiving veroorzaakt in de verkoopcijfers. Bij Volvo is de glimlach niet van de gezichten van de boekhouders te slaan, want de EX30 is daadwerkelijk het verkoopkanon waar op gehoopt werd. Ondanks alle software- en kwaliteitsproblemen waar de Zweden tegenaan liepen. De EX30 staat op een nette plek 4. Veteraan EX40 doet het op plaats 3 nog beter.

Ook Tesla blijft goed scoren, de Model Y is zelfs de bestverkochte auto van Nederland tot nu toe.



Niemand wil meer een Volkswagen ID.4

We nemen een kijkje bij de verliezers. Bij Volkswagen is het verval dramatisch: van 18.843 registraties in het eerste halfjaar van 2023 naar 10.693 dit jaar; een daling van ruim 43 procent. Vooral de elektrische modellen scoren slecht. De ID. Buzz slaat in Nederland bijvoorbeeld niet aan, met maar 74 registraties.

De vrije val van de Volkswagen ID.4 is spectaculair, van 2244 stuks vorig jaar naar 540 dit jaar. Ook bij Peugeot staan de gezichten op onweer: ruim 35 procent minder registraties. Misschien dat ze samen met Renault een Spotify-lijst kunnen aanleggen met tranentrekkende Franse chansons, want bij de grote concurrent daalden de verkopen met 27,2 procent. Terwijl Renault juist zoveel nieuwe modellen introduceert.



Verkoopcijfers MG storten in

De Chinese merken smijten met miljarden om Europa te veroveren, maar het Nederlandse volk biedt dapper weerstand. MG scoorde vorig jaar nog goed, met 2992 registraties. Dit jaar waren het er maar 932, niet eens een derde van wat het was. Al verwachten we veel van de MG3, waarvan de leveringen nu pas op stoom komen.

BYD steeg wel, maar de gevestigde orde hoeft er nog niet wakker van te liggen. In de eerste helft van vorig jaar werden 585 BYD’s geregistreerd, nu 1152.

Verrassend: de vraag naar elektrische auto’s is de eerste helft van 2024 nog gestegen. Vooral begin dit jaar ging het nog lekker en groeide het marktaandeel, maar de verkoop is de afgelopen twee maanden afgevlakt. De onduidelijkheid op het gebied van wegenbelasting en het afschaffen van subsidies en leasevoordelen zijn fnuikend voor de verkoop. In totaal werden 4,1 procent meer EV’s verkocht en is het marktaandeel van volledig elektrische auto's 31,2 procent.

Benzine en (plug-in) hybride hebben samen een aandeel van 67 procent, daardoor blijft er nog een heel klein puntje van de taart over voor diesel (1,2 procent) en LPG (0,6 procent).



Bestverkochte auto's jan-juni 2024

Tesla Model Y Kia Niro Volvo EX40 Volvo EX30 Tesla Model 3

Bestverkochte automerken jan-juni 2024