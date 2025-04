Chinezen lusten alleen auto’s uit deze 3 importlanden (#3 zal je verbazen)

Nieuws

Huh, Chinezen kopen toch alleen auto’s uit China? Dat klopt, maar er wordt ook een handjevol nieuwe auto’s geïmporteerd. Dit zijn de 10 belangrijkste importlanden voor China.

In het eerste kwartaal van 2025 heeft China 95.000 nieuwe personenauto’s geïmporteerd. Dat lijkt veel, maar dat is het niet. In die drie eerste maanden stapten namelijk 5.127.000 Chinezen achter het stuur van hun nieuwe auto. De importmarkt is momenteel dus verantwoordelijk voor minder dan 2 procent van de autoverkopen.

Dit soort auto's halen de Chinezen van ver

Sowieso ligt de Chinese auto-import een beetje op z’n gat. Drie jaar geleden schommelde het aantal importauto’s nog rond de 90.000 stuks – bijna het tienvoudige van nu.

En wat voor soort auto’s halen de Chinezen dan van ver? Vooral sedans en SUV’s met een verbrandingsmotor. Elektrische auto’s worden amper geïmporteerd: slechts 1345 van de in totaal 95.000 importauto’s zijn volledig elektrisch. Plug-in hybrides zijn verantwoordelijk voor 1078 verkopen.

Top 10 importlanden voor China

Positie Land Aantallen

1 Japan 30.517 2 Duitsland 23.695 3 Slowakije 17.733 4 Verenigde Staten 8871 5 Groot-Brittannië 8371 6 Mexico 1443 7 Zweden 1371 8 Oostenrijk 695 9 Zuid-Korea 359 10 Italië 266

Er zijn maar drie landen waaruit China meer dan 10.000 auto’s importeert: Japan (30.517 stuks), Duitsland (23.695 exemplaren) en … verrassing, verrassing … Slowakije (17.733 eenheden). In Slowakije worden meer dan 1 miljoen auto’s per jaar gebouwd van merken als Volkswagen, Peugeot, Citroën, Kia en Jaguar Land Rover.