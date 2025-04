Populairste compacte benzineauto van nu is verrassend goedkoop te rijden

Nieuws

Er worden nog veel meer nieuwe benzineauto’s verkocht dan EV's. In de compacte klasse is vooral de Volkswagen Polo razend populair. Maar er is een benzineauto die nóg populairder is. En die is via onze private lease vergelijker verrassend goedkoop te rijden.

Renault Clio het populairst

En dat is de Renault Clio. Afgelopen maart werden meer Clio’s dan Polo’s verkocht. En we snappen wel waarom. De Renault Clio is een heel mooie aanbieding. De huidige generatie Renault Clio stamt uit 2023, maar ziet er nog steeds erg lekker uit. De grote opvallende grille en samengeknepen koplampen ogen een stuk gekruider dan het nogal grijze voorkomen van de Polo, die al uit 2021 stamt.

Het vermogen van het instapmodel van de Renault Clio is met 91 pk meer dan goed genoeg om lekker door te rijden. En ook de turbo verhoogt het rijplezier. De 80 pk sterke van de basisversie van de Polo blijft hierbij behoorlijk achter.

Ook is de basisuitvoering al goed voorzien van zaken die eerder helemaal niet normaal waren in het segment. Zoals parkeersensoren achter, lane depature warning en verkeersbordherkenning. Zo hoef je nooit meer te raden hoe hard je ergens ook alweer mag.

Renault Clio ideaal als private lease

Auto’s werden de afgelopen jaren aanzienlijk veel duurder. Je kunt behoorlijk schrikken van prijzen in het segment van de Renault Clio en Volkswagen Polo. Bedragen van meer dan 30 duizend euro zijn niet vreemd meer. Een nieuwe auto kopen is dus helemaal niet meer zo logisch als het ooit was.

Toch is de Renault Clio verrassend voordelig te rijden via private lease, bijvoorbeeld bij Renault zelf. Voor iets meer dan 300 euro per maand rijd je al in een nieuwe Renault Clio. Je hoeft daarnaast alleen de benzine nog af te tikken, want zaken als verzekering en wegenbelasting zijn inclusief. Hetzelfde geldt voor het onderhoud en eventuele reparaties.

Private lease maakt de Renault Clio dus niet alleen betaalbaar, maar is ook een perfecte manier om zorgeloos te rijden. Een prima alternatief dus.

De Renault Clio is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Clio private lease prijzen.

Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.