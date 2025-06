Firefly is toffe nieuwe EV, maar laadkabel kost extra - waarom eigenlijk?

Nieuws

De Firefly is een nieuwe betaalbare elektrische auto uit China. Alleen moet je voor de laadkabel bijbetalen. Waarom is dat?

Onthoud de naam Firefly. We vinden 'm nog niet zo leuk als de Renault 5 E-Tech die een belangrijke concurrent is, maar veel scheelt het niet. Eindelijk een EV uit China die er gaaf uitziet en niet de honderd zoveelste SUV met een inwisselbaar design is.

De Firefly is speciaal voor Europa ontworpen, heeft een actieradius van 330 kilometer (WLTP) en kost als complete First Edition 29.990 euro. Maar naar zoiets simpels als een laadkabel kun je vooralsnog fluiten; hier moet je 199 euro extra voor uittrekken. Terwijl die bij de Renault 5 (vanaf 27.990 euro, 312 km actieradius) bij de prijs is inbegrepen.

Waarom?

Een elektrische auto zonder laadkabel is zoiets als een benzineauto zonder brandstoftank; je kunt er niks mee. Behalve voor de deur zetten en ernaar kijken. Dus wilden wij weten waarom de Firefly geen laadkabel heeft.

Het antwoord van Firefly: "Het gedachtengoed is sustainability. Toch al een flink aantal mensen heeft een auto met laadkabel en dan straks wellicht twee laadkabels. Dat is onnodig."

Valt wat voor te zeggen. Al vinden we het ook een prettig idee als een auto een reservewiel heeft. Net zoals we graag een reservetandenborstel in de badkamer hebben liggen. Overigens is de Nederlandse importeur van Firefly zelf ook nog niet helemaal overtuigd. "Wellicht gaan we de laadkabel toch gratis meeleveren."

Ook Polestar doet het

Vooral doen, is ons advies. Al zal waarschijnlijk niemand van de koop afzien als blijkt dat er 199 euro bijbetaald moet worden. Maar het blijft gek: een elektrische auto zonder laadkabel. Toch doet de Polestar 4 het ook; zodra je de auto gaat samenstellen, zie je dat een laadkabel voor een openbare laaspaal 200 euro extra kost. Een beetje sneu voor een auto van bijna 60 mille.