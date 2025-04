Rolls-Royce Cullinan test - zó rijdt een vliegend tapijt

Tests

De Rolls-Royce Cullinan is dit jaar tot nu toe slechts één keer verkocht, zo duur en exclusief is hij. Hoe dat voelt, ervoeren we een dag met de gefacelifte Rolls-Royce Cullinan Series II.

De Rolls-Royce Cullinan die we meekrijgen, is samengesteld door iemand die jeans en sneakers draagt, vermoeden we. In ieder geval door iemand die minder traditioneel is ingesteld dan je van een Rolls-klant verwacht. Hoe verklaar je anders het grijszwarte interieur met roze accenten.

Roze? Ja, roze. Of zoals Rolls-Royce zegt: Peony Pink. Je komt de favoriete kleur van Barbie tegen bij de rand van het dashboard en bij de grote kaartenvakken in de deurpanelen. Weet dus dat Rolls-Royce met zijn tijd is meegegaan en niet meer alleen een houtnerf levert.

De stoelen van de Rolls-Royce Cullinan zien er zó duur uit en het leer hiervan voelt zó zacht aan, dat we er bijna niet met ons achterwerk op durven te zitten. Maar we doen het lekker toch. Eerst kijken we goed om ons heen. Ons oog valt direct op de kleine vitrine, rechts van het midden van het dashboard.

Achter het glas zien we een analoog klokje, maar ook de Spirit of Ecstacy, het wereldberoemde beeldje dat al sinds 1911 de radiateur van Rolls-Royces siert. De 'gevleugelde' dame, geïnspireerd op actrice Eleanor Thornton die in 1915 al op 35-jarige leeftijd overlijdt, bestaat uit massief staal.

Kracht zetten

Wat ook van massief staal is, zijn de ventilatieroosters. Je moet zelfs een beetje kracht zetten om ze te kunnen verstellen, zo solide, zwaar en degelijk voelen ze aan. Beslist geen kunststof met een laagje chroom. En dat geldt ook voor de staafjes die je moet indrukken om de luchtstroom een halt toe te roepen. Alles voelt aan alsof het 300 jaar meegaat.

Het digitale instrumentarium en het centrale scherm zijn nieuw voor de Rolls-Royce Cullinan. Ze komen rechtstreeks uit de elektrische Rolls-Royce Spectre. Als de kleur van de instrumenten je niet aanstaan, kun je die laten wijzigen, zelfs als deze kleur nog niet in het infotainment is opgenomen.

“Alles is mogelijk.”

Hetzelfde geldt voor het gedeelte van het dashboard dat zich voor de passagier bevindt. Dat omvat een verlicht Cullinan-logo en een lichtgevend patroon dat het idee moet geven van wolkenkrabbers in nachtelijke wereldsteden. Loop jij liever met kaplaarzen aan door de polder, dan kun je ook een ander motief laten samenstellen, bijvoorbeeld de molens van Kinderdijk. Waarmee we willen zeggen: alles is mogelijk.

Standaard luchtvering

Een veelgebruikte metafoor van automerken om het comfort van hun modellen de hemel in te prijzen, is 'vliegend tapijt'. Maar de enige auto die hier daadwerkelijk aanspraak op kan maken, is de Rolls-Royce Cullinan.

Op een gegeven moment denken we dat onze ogen ons bedriegen. We zien duidelijk een dwarsrichel in het wegdek opdoemen, maar zodra we hier overheen rijden, is het alsof-ie nooit bestaan heeft. Het helpt natuurlijk mee dat de Rolls-Royce Cullinan standaard luchtvering heeft. We deinen een beetje over het asfalt en ondertussen blijft het muisstil.

De 6,75 liter grote V12 van de Rolls-Royce Cullinan levert 571 pk. Vroeger werd je nog net niet buiten de deur gezet als je naar het vermogen van een Rolls vroeg, 'voldoende' was steevast het antwoord. Maar de tijden zijn veranderd. Je wordt nu hoogstens hoofdschuddend aangekeken, ook als je naar de prijs vraagt, een torenhoge 542.995 euro.

Het vermogen is hoog genoeg voor een 0-100 km/h-sprintje in 5,3 seconden. Je hoeft op de snelweg maar even het gaspedaal te vloeren om te ervaren dat hier geen woord van gelogen is. We zijn elke keer verbaasd over hoe gemakkelijk de ruim 2700 kilo (!) zware SUV accelereert.

Toch rijden we vaker op de rechterbaan dan links, met een gangetje van rond de 100 km/h. Omdat al dat gehaast simpelweg niet bij de Cullinan past. We laten het gepeupel zijn gang gaan op de linkerbaan en vinden het allemaal wel prima. In alle comfort leggen we onze kilometers af. Eigenlijk zou iedereen in een Cullinan moeten rijden, dan behoort agressie in het verkeer definitief tot het verleden.

Rolls-Royce Cullinan test conclusie

We hebben nog nooit in zo'n comfortabele SUV gereden. Alleen al de soepele loop en moeiteloze kracht van zijn beroemde V12 is onbetaalbaar. Tel hier het vakwerk waarmee de auto gemaakt is en het onaantastbare imago van Rolls-Royce bij op en je kunt zelfs de torenhoge aanschafprijs goedpraten.