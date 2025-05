Iedereen begint klein: de eerste Rolls-Royce had slechts 10 pk

Nieuws

Rolls-Royce is een van de weinige overgebleven iconen van de Britse auto-industrie. Het merk bestaat al ruim 100 jaar, maar het is nog altijd klein, peperduur en trouw aan z’n oorsprong.

De naam Rolls-Royce

De merknaam Rolls-Royce is een samenvoeging van de namen van de twee oprichters, Charles Rolls en Henry Royce.

Rolls was een autoliefhebber en zakenman met een passie voor snelheid en technologie. Royce was een begaafd ingenieur en industrieel, bekend om zijn precisie en perfectionisme in de machinebouw.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

De eerste Rolls-Royce

De allereerste Rolls-Royce, de 10 HP uit 1904, had slechts 10 pk. Daarmee haalde hij een topsnelheid van 63 km/h …

Rolls-Royce staat bekend om zijn fluisterstille motoren. Bij de introductie van de Silver Ghost in 1907 werd beweerd dat de auto zo stil was dat je alleen de klok in het dashboard hoorde tikken. Dit leidde tot de beroemde slogan: "The Best Car in the World."

De klokjes

Over klokjes gesproken, in de vele, op klantenverzoek aangepaste Bespoke-modellen van Rolls-Royce, spelen exclusieve klokjes vaak een belangrijk rol.

De gele Phantom V

Beatle John Lennon is één van de vele beroemde Rolls-Royce-eigenaren uit het verleden. In 1966 besloot hij zijn beschadigd geraakte, zwarte Phantom V felgeel te laten spuiten en te laten versieren. Kunstenaar Steve Weaver voorzag de auto van kleurrijke krullen en bloemmotieven in de psychedelische stijl van die tijd.



De coachlines

De flinterdunne coachlines op Rolls-Royces (strepen op de carrosserie) worden nog steeds volledig met de hand geschilderd. Een van de vijf coachline-specialisten is Mark Court. Hij gebruikt een penseel van eekhoornhaar voor absolute precisie.

De verdwijntruc



De iconische Spirit of Ecstacy werd in 1911 ontworpen door Charles Sykes. Om diefstal te voorkomen, verdwijnt de mascotte automatisch in de grille als iemand probeert deze los te wrikken. Deze verdwijntruc is al sinds 2004 standaard.

De Boat Tail

Hoe duur en 'gewone' Rolls-Royce ook is, het kan altijd gekker. Zo presenteerde het merk in 2021 de Boat Tail, een ultra-exclusieve, handgemaakte cabriolet geïnspireerd op luxe jachten. Met een ingebouwde champagnekoeler en een 'achterdek' afgewerkt met walnotenhout. Het meesterwerk kostte zo'n 23 miljoen euro. Er zijn drie Boat Tails gebouwd.

De krachtigste straatauto

Rolls-Royce bouwt niet alleen luxeauto’s, maar ook vliegtuigmotoren. Waaronder de 27-liter Merlin-motor, die onder andere de beroemde Spitfire-jachtvlieger uit WO II aandreef. In de jaren 70 bouwde de Brit John Dodd deze motor - met naar verluidt 950 pk - in een monsterlijke auto, die niet geheel onterecht The Beast werd genoemd. Hij kwam in 1977 in het Guinness Book of Records terecht als krachtigste straatauto ooit.