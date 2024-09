Hoe een paar kleine vuiltjes BMW 1 miljard euro gaan kosten

Nieuws

Na twee jaar onderzoek heeft BMW Group ontdekt dat zo’n anderhalf miljoen auto’s een potentieel remprobleem hebben. De oorzaak is even simpel als bizar, zeker als je bedenkt dat het bijna 1 miljard euro gaat kosten om het probleem te verhelpen.

Klanten en dealers begonnen in juni 2022 klachten in te dienen over kapotte remmen. Dat blijkt uit een terugroepdocument dat door Bloomberg News is ingezien, zo lezen we bij Automotive News Europe. Oorzaak bleek een defect onderdeel van de Duitse toeleverancier Continental.

1,5 miljoen auto's teruggeroepen



Pas in augustus 2024 realiseerde BMW zich dat mogelijk 1,5 miljoen auto's dit onderdeel bevatten. De desbetreffende modellen zijn uitgerust met een brake by wire-remsysteem. Daarbij worden tussen de verschillende componenten elektronische pulsen gebruikt. Het systeem zou lichter en efficiënter moeten zijn dan een conventioneel hydraulisch remsysteem.



Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert.

Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

Remproblemen BMW 7-serie, XM en Rolls-Royce Spectre



In oktober 2023 startte BMW een grondig onderzoek naar het remsysteem, zo blijkt uit het document. Hierbij werd ontdekt dat er sprake was van verstoringen in de elektrische signalen binnen het systeem. De eerste terugroepactie betrof zo'n 80.000 auto's in de Verenigde Staten in februari 2024.

Inmiddels is dat aantal gegroeid tot 1,5 miljoen auto's van verschillende merken van BMW Group. Daaronder zijn de peperdure Rolls-Royce Spectre van bijna 400.000 euro, de BMW 7-serie en de enorme BMW XM.

'Enorme schok'



"Dit is geen gewone terugroepactie, dit is een enorme schok", zegt Ferdinand Dudenhöffer, directeur van het Center for Automotive Research in Bochum.



Volg het autonieuws op de voet, meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De terugroepactie in de VS groeide uiteindelijk naar 688 Rolls-Royces Spectre, gebouwd tussen januari 2023 en juli 2024. Dat is meer dan een kwart van de jaarlijkse productie. Met terugroepacties in andere markten zal het totale aantal getroffen Spectres waarschijnlijk hoger liggen.

Verhoogd risico op aanrijdingen



Het brake by wire-remsysteem is voorzien van een power braking-functie, waarbij je in noodgevallen minder hard op het pedaal zou hoeven te trappen dan bij een traditioneel remsysteem. Maar de eigenaren beklaagden zich erover dat juist veel meer pedaaldruk was nodig dan ze gewend waren. Vooral fysiek zwakkere bestuurders kunnen hierdoor bij een noodstop onvoldoende remdruk uitoefenen, met een verhoogd risico op aanrijdingen tot gevolg.

Vuil op onderdelen in Hongaarse fabriek



Continental - de toeleverancier van de remmen - heeft het defect na lang onderzoek getraceerd naar een fabriek in Hongarije, waar werknemers niet voldeden aan de vereisten voor een schone werkomgeving. Stof en vuil op de componenten verstoorden de werking van het systeem, aldus bronnen.

Nog geen ongelukken, wel enorme kosten



Hoewel er geen ongelukken of gewonden zijn gemeld door het remdefect, zullen de reparaties maanden duren en zijn de uiteindelijke kosten nog onzeker. Het gaat namelijk niet alleen om de terugroepactie zelf. Na een winstwaarschuwing vorige week, moest BMW Group ook al 5 miljard euro aan beurswaarde inleveren.

Volgens Andrew Graves, auto-analist en emeritus-hoogleraar van de Britse University of Bath, roept het toenemende aantal terugroepacties serieuze vragen op over de zorgvuldigheid van autofabrikanten in hun toeleveringsketens.