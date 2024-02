TEST: Waarom beschaafde mensen geen Lambo maar een BMW XM kopen

Tests

Als je schathemeltjerijk bent, kun je een Lamborghini Urus Performante kopen. Maar in dit bericht lees je waarom je beter voor het beschaafde alternatief kunt gaan: een BMW XM.

In Auto Review 2 vergelijken we de BMW XM van 177.896 euro met de maar liefst 355.709 euro kostende Lamborghini Urus Performante. Twee sportieve SUV’s voor de rijken der aarde.

Hier op de site beantwoorden we een kritische vraag: heb je die Urus Performante nou wel helemaal nodig? Is zo’n BMW XM’etje niet meer dan genoeg auto?

Zachtere vering en betere stoelen in de BMW XM

De Lamborghini Urus reageert hooggevoelig op oneffenheden in het wegdek. Zelfs in het soepelste ‘Strada’-programma blijft de auto zijn inzittenden tot in detail informeren over de gesteldheid van het asfalt. Het onderstel van de BMW XM is beter in staat om de bewegingen van de wielen van zich af te schudden. Afhankelijk van je eigen voorkeuren, kun je kiezen uit souplesse met een sportieve ondertoon en sportiviteit zonder keihard te worden - en alles wat daartussen zit.

En wat door het onderstel niet gefilterd wordt, wordt door de optimaal ondersteunende sportstoelen van de XM opgevangen. In de Lamborghini word je minder innig omarmd. Het zitcomfort is absoluut aangenaam, maar niet zo goed als in de BMW.

Elke vrijdag een autotest lezen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Denk aan het comfort van je passagiers

In de Lamborghini wordt de hoofdruimte achterin iets ingeperkt door de aflopende daklijn, in de BMW hebben de inzittenden in alle richtingen veel bewegingsvrijheid.

Als de achterbank in stelling is, heeft de BMW zo’n 90 liter minder bagageruimte dan de Lamborghini. Met de achterbank neergeklapt, zijn de rollen omgedraaid.

Hoeveel pk’s heb je nou helemaal nodig?

Net als de Lambo beschikt de BMW over een V8 met twee turbo’s, die gekoppeld is aan een achttraps automaat. Dankzij een 197 pk sterke elektromotor wordt het totale vermogen naar 653 pk getild. In het Sport-programma reageert de BMW als door een horzel gestoken, maar ook puur op stroom is de XM verrassend vlot.

Waarom zou je dan twee keer zoveel geld uitgeven voor de Lamborghini? De Urus is met zijn vermogen van 666 pk maar iets krachtiger dan de XM. Alles wat de XM op het testcircuit doet, doet hij goed. De Lamborghini is alleen nog beter.

Met een XM bespaar je op de brandstofkosten

BMW geeft een elektrische actieradius van 88 kilometer op. Vanaf 140 km/h schiet de V8 de elektromotor pas te hulp. Het hybridesysteem is erop gericht om het vermogen af te meten op de behoeften van de bestuurder. Het in- en uitschakelen van de verbrandings- en elektromotor gaat niet helemaal zonder schokken.

Voor zo’n omvangrijke, krachtige en zware suv is het gemiddelde verbruik echter keurig: wij noteerden 8,7 l/100 km (1 op 11,5), bij een stroomverbruik van 12,3 kWh/100 km. Met de Lamborghini Urus Performante noteerden we tijdens de test een gemiddeld brandstofverbruik van 14,1 l/100 km (1 op 7,1).

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Conclusie

De BMW XM is ruim en comfortabel en springt relatief zuinig om met de benzine. Bij de Lamborghini is alles gericht op de sportieve rijbeleving. In een rechte lijn weten de super-suv’s elkaar nog aardig bij te houden, maar zodra er een bocht opdoemt, zie je de Urus nooit meer terug. En dan is er nog dat gigantische prijsverschil. Is de BMW al een kostbare auto, voor de Lamborghini moet je de prijs van twéé XM’s betalen … Dat is er mede de oorzaak van, dat de BMW XM onze vergelijkende test winnend afsluit.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 2. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.