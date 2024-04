Ook mensen met een groen hart kunnen nu voor een Lamborghini kiezen

Nieuws

Lamborghini staat niet bepaald bekend als een groen automerk, toch heeft het nu een optie voor klanten met uitstootschaamte. De Lamborghini Urus - de verkooptopper van de Italianen - is vanaf nu ook beschikbaar met een elektromotor. Én een dikke V8.

De nieuwe Lamborghini Urus SE behoudt zijn 4,0-liter V8, maar de aandrijflijn krijgt hulp van een elektromotor die is geïntegreerd in de versnellingsbak. Gecombineerd produceert de aandrijflijn een krankzinnig vermogen van 789 pk en een koppel van 950 Nm.

Dat is tevens een stuk meer dan de 657 pk en 850 Nm koppel die de Urus Performante - het krachtigste benzinemodel - levert. De plug-in hybride Urus sprint in 3,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. In 11,4 seconden heeft de SUV de 200 al bereikt, en het acceleratiefeestje houdt pas op bij 312 km/h.

Elektrische specificaties Urus SE

Onder de vloer van de Lamborghini Urus SE zit een accupakket van 25,7 kWh. Daarmee kan de super-SUV tot ruim 60 kilometer alleen op stroom rijden. Mits je niet harder rijdt dan 130 km/h. Ga je over deze grens, dan springt de V8 automatisch bij. Verder kun je zelf bijsturen hoe de Urus met zijn stroom omgaat door 4 nieuwe rijmodi: EV Drive, Hybrid, Performance en Recharge.

Over het maximale laadvermogen rept Lamborghini met geen woord, maar gezien het laadvermogen van de Revuelto hoeven we op dat gebied geen wonderen te verwachten. De eerste plug-in hybride van het merk kan namelijk maar met maximaal 7 kW laden. Op de specificatielijst van de Porsche Cayenne E-hybrid - een andere plug-in hybride sportieve SUV uit de Volkswagen-groep - zien we een laadvermogen van maximaal 7,75 kW. Grote kans dat de Urus SE dit ook haalt; inderdaad niets om trots van de daken te schreeuwen.



Urus SE: 80 procent minder uitstoot

De Italianen melden trots dat de nieuwe aandrijflijn zorgt voor een emissiebesparing van liefst 80 procent ten opzichte van de Urus met enkel een verbrandingsmotor. We zijn benieuwd hoeveel hiervan overblijft als vanaf 1 januari 2025 de nieuwe uitstootregels van kracht gaan in Europa. Met de Euro 6e bis-norm wordt de uitstoot van plug-in hybrides op een manier berekend die dichter bij de realiteit komt.

Subtiele uiterlijke veranderingen

Lamborghini heeft de komst van de nieuwe aandrijflijn aangegrepen om de Urus ook wat subtiele uiterlijke wijzigingen mee te geven. Zo hebben de bijgewerkte led-koplampen nu een dagrijlichtsignatuur die volgens Lamborghini lijkt op de staart van een stier. De lichte aanpassingen aan het front zijn geïnspireerd op de Revuelto. Lamborghini beweert dat voor de achterkant juist gekeken is naar de Gallardo. Mede door een nieuwe diffuser en spoiler zorgt de bijgewerkte kont van de Urus voor 35 procent meer downforce.

Volledig geëlektrificeerd aanbod

De Urus is niet de eerste en ook zeker niet de laatste Lamborghini die een elektrokuur krijgt. Het merk wil vanaf dit jaar een volledig geëlektrificeerd aanbod creëren door de opvolger van de Hurácan ook een plug-in hybride aandrijflijn te geven. Vervolgens lanceert Lamborghini in 2028 met de Lanzador zijn eerste volledig elektrische auto. Een jaar later volgt de elektrische opvolger van de Urus.

