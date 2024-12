Waarom Lamborghini de V10 willens en wetens de nek omdraaide

Nieuws

Lamborghini had de V10-motor kunnen behouden. Toch koos de fabrikant de atmosferische tiencilinder de nek om te draaien. Dit is waarom.



Toen in maart 2024 de laatste Audi R8 van de band rolde, verdween niet alleen Audi’s enige supersportwagen. Het betekende ook het einde van een icoon onder de moderne verbrandingsmotoren. We hebben het over de indrukwekkende V10-motor. Een imposant power pack dat ooit ontwikkeld werd door Audi's concerngenoot Lamborghini en al in 1988 zijn debuut beleefde in de witte P140, een extreem hoekig studiemodel. En ook de one-off Calà (gele auto hieronder) had in 1995 een V10 onder z'n plaatwerk.

Gallardo eerste productie-Lambo met V10

Voor zijn entree in een productiemodel moest de V10 nog wachten tot 2003. Dat jaar kwam Lamborghini met de Gallardo, die tot 2014 in productie bleef. De cilinderinhoud groeide tussentijds van 5,0 tot 5,2 liter, en het vermogen steeg van oorspronkelijk 500 tot maximaal 570 pk. Bij de Lamborghini Huracán, die de Gallardo na elf jaar opvolgde, peuterden de Italiaanse technici uiteindelijk zelfs 640 pk uit de tiencilinder. Zonder hulp van turbo’s of elektromotoren!

Overstap op V8

Toen de Huracán op zijn beurt aan een opvolger toe was, koos Lamborghini met pijn in het hart voor een compleet andere aandrijflijn. Toch had de nieuwe Lamborghini Temerario zijn hoogtoerige atmosferische motor kunnen behouden. Als Lamborghini dat per se had gewild ... Maar voordat je een boos bericht over ‘die stomme Lamborghini-directie die de V10 heeft vermoord’ op social media smijt, moet je misschien even verder lezen …

Waarom de V10 moest verdwijnen

In een interview met het Britese Top Gear legt Rouven Mohr, Chief Technical Officer van Lamborghini, uit waarom de V10 geen toekomst meer had. Om aan de steeds strengere emissieregels te voldoen, had het vermogen met maar liefst 20 procent omlaag gemoeten. Dat zou betekenen dat de 640 pk sterke V10 terug zou gaan naar 512 pk. Daarmee zou de Temerario nauwelijks krachtiger zijn geweest dan een originele Gallardo uit 2003.

V6 van tafel geveegd

Hoewel Lamborghini uiteindelijk slechts twee cilinders minder gebruikte voor de opvolger, werd er ook overwogen om de nieuwe supercar uit te rusten met een V6. Dat plan werd echter snel van tafel geveegd. De fabrikant vreesde dat klanten niet zouden accepteren dat de opvolger van de Lamborghini Huracán ineens víér cilinders minder zou hebben.

Vanuit technisch oogpunt was een V6 met vergelijkbare prestaties als de huidige aandrijflijn met V8 wel mogelijk geweest, aldus Mohr. Maar, zegt hij: "We denken niet dat een V6 bij ons merk past." Bij de concurrentie denken ze daar blijkbaar anders over. Modellen als de McLaren Artura (700 pk) en Ferrari 296 GTB (830 pk) hebben wel een 'zescilindertje', maar hoeven zich dankzij een paar elektrohulpjes niet te schamen voor hun vermogen en prestaties.

Waarom geen uitgeklede V10?

Het was voor Lamborghini waarschijnlijk goedkoper geweest om ook voor de Temerario de V10 in een uitgeklede versie te blijven gebruiken. Tenminste, als het om het ontwikkelingsbudget gaat. Toch koos het Italiaanse merk ervoor om een compleet nieuwe 4,0-liter V8 met twee turbo’s te ontwikkelen. Volgens Mohr duurde dit project vijf jaar en kostte het ‘vele tientallen miljoenen’.

Hoeveel pk heeft de Lamborghini Temerario V8?

De nieuwe V8 levert in de Temerario een indrukwekkende 789 pk, maar dat is nog niet het maximale. Mohr bevestigt dat de ingenieurs nog eens 80 pk uit de motor kunnen persen, waardoor het vermogen stijgt naar 869 pk. Daarnaast kan het elektrodeel van de hybride-aandrijflijn nog wat worden getweakt, waardoor het totale vermogen boven de 1000 pk uitkomt. Daarmee zou de nieuwe Lamborghini dubbel zo krachtig zijn als de Gallardo ooit was.

Lange levenscyclus, volop potentie

Hoewel de Temerario nog niet is geleverd – de orderboeken gingen pas in september 2024 open – lijkt de nieuwe supercar een succes te worden. Lamborghini zelf maakt in elk geval melding van ‘zeer positieve reacties’.

En er is geen haast: modellen met de stier op de neus hebben doorgaans een lange levenscyclus. De Gallardo en Huracán gingen allebei tien jaar mee, dus Lamborghini heeft genoeg tijd om toekomstige, nóg hetere varianten van de Temerario te ontwikkelen.