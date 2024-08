Lamborghini Temerario (2024): 6 dingen die je moet weten

Nieuws

Lamborghini heeft een nieuwe instapper, de Lamborghini Temerario. Hiermee komt een einde aan de V10 van zijn voorgangers. Maar dit maakt Lamborghini meer dan goed. Hier zijn 6 weetjes over de Lamborghini Temerario.

1 - geen V10 meer

Voorgangers Lamborghini Gallardo (2003-2014) en Lamborghini Huracán (2014-heden) zijn uitgerust met een atmosferische V10. De Lamborghini Temerario telt twee cilinders minder. Hij heeft een twinturbo-V8 en drie elektromotoren aan boord. Eén elektromotor voor elk voorwiel, het derde exemplaar ligt tussen de motor en de achttraps automaat met dubbele koppeling.

2 - plug-in hybride

De Temerario is volgens Lamborghini een High Performance Electrified Vehicle (HPEV), net als de Lamborghini Revuelto. Stel je niet al te veel voor van de elektrische afstand die de supercar kan rijden. Onder de middenconsole ligt een batterijpakketje van slechts 3,8 kWh. Lamborghini geeft dan ook geen elektrische range op. Het merk zegt wel dat de gemiddelde CO2-uitstoot tot 50 procent lager is dan van de Huracán.

3 - meer vermogen

Elke elektromotor levert 148 pk. Het totale vermogen, inclusief de 800 pk van de 4,0-liter V8, komt uit op 920 pk, flink meer dan zijn voorganger die het met 610 dan wel 639 pk moest doen. De aandrijflijn komt in grote lijnen overeen met die van de Revuelto. Het grote verschil is dat laatstgenoemde een V12 heeft. Een ander verschil is dat de Temerario een traditionele achteruitversnelling heeft; de Revuelto rijdt op elektrokracht naar achteren.

4 - sneller

De topsnelheid van de Lamborghini Temerario bedraagt 340 km/h. Vanuit stilstand naar 100 km/h accelereren, kost je slechts 2,7 seconden. Het rode gebied van de toerenteller begint pas bij 10.000 toeren per minuut. Motorrijders kijken hier niet van op, maar automoblisten geloven hun ogen niet. Daarmee voldoet de Temerario aan de belofte van CEO Stephan Winkelmann dat elke nieuwe Lamborghini zijn voorganger in prestaties moet overtreffen. Kun je nagaan wat ons in het jaar 2150 staat te wachten ...

5 - ook voor lange mensen

Goed nieuws voor wie lang is en daarom elke krappe supercar aan zich voorbij moet laten gaan: Lamborghini meldt trots dat de Temerario meer interieurruimte heeft dan zijn voorganger. Bestuurders met een lengte tot 2 meter moeten met genoeg hoofdruimte achter het stuur kunnen zitten. In het interieur vind je drie schermen: een digitaal instrumentarium, een centraal display en een scherm voor de passagier.

6 - mooi design

We sluiten af met een persoonlijke noot. We zijn niet altijd dol op het extravagante design van sommige Lamborghini-modellen, maar het ontwerp van de Temerario vinden we wel fraai. Cleane en strakke lijnen zonder opzichtig spoilerwerk. Vooral in het blauw komt de supercar stijlvol over. Overigens betekent temerario dapper in het Italiaans.