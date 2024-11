Filmsterren ruilden vrijwillig hun exotische sportwagen in voor deze alledaagse Toyota

Nieuws

Toen de eerste Toyota Prius op de markt kwam, werd Toyota nog net niet uitgelachen. Maar in 2003 nam Toyota wraak met de tweede generatie Prius die zelfs de lievelingsauto werd van menig filmster. We zetten deze en 3 andere opmerkelijke auto's uit 2003 op een rij.

1: Toyota Prius II

De eerste Prius (foto links) was een kleine sedan die er nogal oenig uitzag en bij velen op de lachspieren werkte. Met de in 2003 voorgestelde nieuwe Prius gooide Toyota het over een heel andere boeg. De Prius was veranderd in een meer gestroomlijnde 5-deurs hatchback met een Cw-waarde van 0,26. Hij was krachtiger en zuiniger dan zijn sullige voorganger.

Vooral toen bekende filmsterren zoals Cameron Diaz en Leonardo DiCaprio de zuinige Prius verkozen boven een exotische sportwagen en hiermee in de publiciteit kwamen, wilde iedereen een Prius en stegen de verkopen flink. Wereldwijd verkocht Toyota bijna 1,2 miljoen stuks, een groot verschil met de ruim 37.000 exemplaren die van de eerste generatie over de toonbank gingen.

2: Lamborghini Gallardo

De Lamborghini Gallardo is ontworpen door de Belg Luc Donckerwolke. Lamborghini wilde een kleinere, meer toegankelijke sportauto zoals eerder de Jalpa. De Gallardo moest concurreren met de duurdere Porsche 911-modellen en de goedkopere Ferrari's. Het model, dat intern liefkozend 'baby-Lambo' werd genoemd, werd aangedreven door een bruut van een motor: een 5,0-liter V10 met 500 pk.

De Gallardo viel in de smaak en is met ruim 14.000 verkopen een van de succesvolste Lamborghini's ooit. Hij bleef dan ook lang in productie, pas na tien jaar vond Lamborghini het welletjes. Het succes werd behoorlijk uitgemolken. Het aantal gelimiteerde uitvoeringen is niet op één hand te tellen en zelfs niet op vier handen. Een voorbeeld is de LP 570-4 Superleggera die lichter en sterker (570 pk) was.

3: Mercedes SLR McLaren

Het moment waarin we ooit met hoge snelheid ingehaald werden door een Mercedes SLR McLaren staat nog in ons geheugen gegrift. Vanwege het zwaar roffelende geluid van de 5,4-liter V8 van huistuner AMG, maar ook door het brute design. De SLR McLaren is niet per se beeldschoon, maar wat een visuele impact maakte deze auto! De motor leverde 626 pk, die allemaal naar de achterwielen gingen.

Nog indrukwekkender was het maximumkoppel van 780 Nm. De carrosserie bestond uit koolstofvezel. Maar desondanks woog de auto, die met McLaren was ontwikkeld, ruim 1600 kg. Desondanks katapulteerde de coupé in 3,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. De topsnelheid lag op 335 km/h. Met recht een meesterwerk dat een stevig prijskaartje had van ruim zes ton.

4: Rolls-Royce Phantom

In 2003 keerde de Rolls-Royce Phantom terug. Het was de eerste Rolls-Royce die was ontworpen onder leiding van BMW. Met de zevende generatie wilde Rolls-Royce zijn reputatie eer aan doen als bouwer van de beste auto's ter wereld. Ook al had het merk een Duitse eigenaar, de Phantom rolde gewoon in Groot-Brittannië van de band. Naar verluidt stonden in de fabriek slechts drie robots, de rest was handwerk.

Opvallend waren de suicide doors die een riante instap naar achteren garandeerden. De Phantom werd met oog voor detail in elkaar gezet. Zo stonden de RR-logo's op de wielnaven altijd rechtop, ongeacht hoe je de auto parkeerde. Onder de gigantische motorkap lag een 6,75-liter V12 met 460 pk. Dat het een BMW-motor betrof, zorgde nog net niet voor demonstraties voor de poorten van de Goodwood-fabriek.