Met deze 5 tweedehands auto's hoef je je geen zorgen te maken over de afschrijving

Occasions zijn er de laatste jaren niet goedkoper op geworden. Zo krijg je bij inruil soms méér voor je auto terug dan gehoopt. Maar je hebt baas boven baas. Op Marktplaats.nl gaan we op zoek naar de meest waardevaste tweedehands auto's van Nederland.

De autowereld heeft de afgelopen vier jaar veel voor de kiezen gehad. De coronapandemie, tijdelijke fabriekssluitingen, tekorten aan chips en andere onderdelen, lange levertijden, gestegen materiaalprijzen en steeds strengere emissie-eisen.



Ook aan de consument zijn deze ontwikkelingen niet ongemerkt voorbijgegaan. Auto's in het betaalbare segment werden schaarser en hetzelfde geldt voor modellen met een potente motor en dus een relatief hoge CO2-uitstoot. En wat er nog wel te koop was met verbrandingsmotor, werd duizenden euro's duurder.

Autokopers gaan voor jong gebruikt in plaats van nieuw



Veel mensen die aan een andere auto toe waren, weken uit naar de occasionmarkt. Meestal omdat ze nieuw sowieso te duur vonden, maar ook omdat ze geen zin hadden om een jaar of langer op een nieuwe te wachten. Een derde reden voor particuliere consumenten om een occasion te kopen, is omdat ze eigenlijk wel elektrisch willen gaan rijden, maar nog een paar jaar de ontwikkelingen willen afwachten.



Prijs gemiddelde Nederlandse occasion

Dat alles tezamen zorgde ervoor dat er in Nederland ongekende aantallen occasions werden verhandeld. In 2020 en 2021 waren het er zelfs meer dan 2 miljoen. In 2022 daalde dat aantal door een tekort aan auto's, om in 2023 weer het niveau van twee jaar eerder aan te tikken.

Door deze ontwikkelingen braken de prijzen van tweedehands auto's zelfs in 2023 diverse records. Eind dat jaar werd er voor een occasion gemiddelde ruim 24.000 euro gevraagd.

Hogere prijzen gelden ook voor jouw inruiler



Stijgende nieuwprijzen én dure tweedehands auto's. Dat klinkt allemaal niet goed voor de gemiddelde occasionkoper, maar dat kan meevallen. Want als je een enigszins courante auto in te ruilen hebt, dan krijg je daar ook weer een redelijke prijs voor. Heb je je bij je vorige aankoop echter laten verleiden door een loodzware diesel of een benzine slurpende Amerikaan, dan moet je daar nu waarschijnlijk financieel voor bloeden.



Auto's bekend om lage afschrijving

Natuurlijk weet niemand hoe de toekomst er precies uitziet. Toch kun je jezelf waarschijnlijk wel enig toekomstig inruilverdriet besparen door een occasion aan te schaffen die bekendstaat om z'n lage afschrijving. Daarom hebben we gespiekt bij de ANWB, die jaarlijks een lijst samenstelt met de meest waardevaste auto's van de afgelopen vijf jaar. Met de ANWB-lijst van dit jaar in de hand, openden we op Marktplaats.nl onze speurtocht naar de beste aanbiedingen. Doe er je voordeel mee en reken je rijk!

Toyota Prius + 1.8 Lease - 2016 - 91.798 km - € 23.950

De MPV-variant op de destijds bijzonder populaire Toyota Prius kwam op de markt als Prius Wagon. Maar in 2015 werd-ie omgedoopt tot Toyota Prius+. Hij kon maar kort van de gunstige bijtellings­regels voor hybride-auto's profiteren, anders waren de verkoopaantallen vast hoger geweest. Want de Toyota Prius+ is misschien niet moeders mooiste, hij beschikt wel over een unieke combinatie van eigenschappen.

Wij kennen in elk geval maar weinig zevenzitters die met gemak 1 op 18 rijden. Daarnaast is ook een tweedehands Toyota Prius + / Wagon zo betrouwbaar als ... een Toyota. Dat hebben buitenlandse taxichauffeurs goed door. Vooral in Spanje struikel je over de opgerekte Priussen met taxibordjes op het dak. Niet zelden hebben ze ruim 400.000 kilometer achter de kiezen en ze blijven maar gaan. Dat belooft veel goeds voor dit frisse exemplaar, dat ook nog eens heel mooi is uitgerust. We zetten vinkjes bij halfleren bekleding, stoelverwarming, 17-inch lichtmetaal en een panoramadak.

+ Zuinige, zeer betrouwbare zevenzitter

- Je loopt er het liefst met je ogen dicht naartoe



Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Sport - 2018 - 86.969 km - € 20.950

Heel origineel is een Volkswagen T-Roc niet; alleen in Nederland rijden er al tegen de 25.000 rond. Dat is natuurlijk niet voor niets. De compacte SUV rijdt sowieso prettig, maar met de 150 pk sterke 1,5-liter TSI-motor, ben je nog een stuk relaxter onderweg dan met de veelvoorkomende driecilinder 1.0 TSI. Al zouden wij ook in de Volkswagen T-Roc 1.5 TSI vaak blijven terug­denken aan de 300 pk sterkte T-Roc R waarmee we ooit een mooie bergrit reden.

Wie die ervaring niet heeft, kan prima leven met de prestaties van deze tweedehands Volkswagen T-Roc 1.5, zeker omdat het benzine­verbruik netjes binnen de perken blijft. Aan ruimte heb je evenmin gebrek, tenminste, zolang je geen duizend kilometer met vijf volwassenen wilt afleggen. Een regelrechte tegenvaller is het interieur. Als je jarenlang gewend was het zachte dashboard van een Passat of een Golf 7 te knuffelen, kom je in de Volkswagen T-Roc van een koude, keiharde ­kermis thuis.

+ Fijn rijdende, goed presterende SUV

- Harde kunststoffen in het interieur

Mercedes A 200 Business Solution AMG - 2018 - 59.657 km - € 25.700

Stiekem vinden we de Mercedes A-klasse een van de mooiste C-segmenters van dit moment. Alleen durven we daar niet goed voor uit te komen. Waarschijnlijk komen we te vaak van die piepjonge bestuurders in zwarte A-klasses tegen. Je kent ze wel: baseballpetjes met een getatoeëerde elleboog op de portierrand. Met open zijruit dus, om ons bij 110 decibel van hun verfijnde muzieksmaak te overtuigen. Bij dat imago voelen wij ons niet zo thuis. Aan de andere kant rijdt onze directeur ook in een Mercedes A-klasse, al is dat wel een discrete grijze limousine.

Kortom, wellicht is het tijd om die schroom van ons af te werpen. En met een lage afschrijving hebben ook nog een goed zakelijk argument in handen om toch voor een verse tweedehands Mercedes A-klasse te gaan. Rood is misschien niet zo discreet, maar het oogt vriendelijker dan zwart. Daar komt bij dat de samen met Renault onwikkelde 1,3-liter motor in deze Mercedes A 200 een prettig vermogen en dito prestaties levert. Maar: raampjes dicht!

+ Uitstekend weggedrag, mooie interieurafwerking

- Krap achterin, twijfelachtig imago

Skoda Karoq 1.0 TSI Business Edition - 2021 - 122.306 km - € 19.950

Dat een tweedehands Skoda Karoq maar iets lager op de ladder met waardevaste auto's staat dan de Volkswagen T-Roc, is geen toeval. Technisch zijn het immers tweelingbroers. Deze Tsjechische helft van het duo is jonger, maar toch goedkoper. Is het daarom een betere deal? Niet per se, want hij heeft één cilinder en bijna 40 pk minder en rijdt daardoor minder volwassen. Je mist vooral wat koppel 'onderin', zodat je om op te schieten vlijtiger moet schakelen.

Voor caravanners is van belang dat de Skoda Karoq maar 1200 kg aan de haak verdraagt, terwijl de Volkswagen 1500 kg mag voortslepen. Maar daar zet de Skoda Karoq wel iets tegenover: een nog gunstiger verbruik, dat samen met de 50-litertank een actieradius van ruim 800 kilometer oplevert. Ook opvallend is dat de Skoda bijna 80 liter meer kofferruimte heeft. Hoe dat kan, is ons een raadsel, maar het is wel typisch Skoda. De uitrusting omvat klimaatregeling, navi en lichtmetalen wielen. Je mist niks.

+ Grote kofferbak, zuinig, complete uitrusting

- Driecilinder motor mist koppel

Peugeot Rifter Long 1.2 Puretech 110 Allure - 2021 - 33.485 km - € 28.950

Deze tweedehands Peugeot Rifter is wat ons betreft de grootste verrassing in dit rijtje. In de bestsellerlijsten van de afgelopen jaren moeten we heel ver afdalen om hem te vinden, maar blijkbaar is-ie onder occasionkopers erg geliefd. Misschien is dat ook niet zo gek, want met uitzondering van de Dacia Jogger, zijn er bijna geen betaalbare jonge occasions met zeven zitplaatsen te vinden. Het lijkt wel of de zevenzitters van tegenwoordig vooral bedoeld zijn voor mensen die voor elk kind ook een aparte betaalde nanny hebben. Zo duur zijn ze.

Daar komt nog bij dat deze verlengde Rifter op de derde zitrij geen kleine excuusstoeltjes heeft, maar twee volwaardige zetels. Ook op de tweede zitrij zit iedereen riant en instappen doe je sneller dan je schoonmoeder 'kunstgebit' kan zeggen. Dat is wel een potentieel nadeel: 'geen plaats' is geen excuus meer om haar niet mee naar de Efteling te nemen. Andere minpunten van de Rifter zijn de busjesuitstraling en de matige prestaties.

+ Riante zevenzitter, weinig kilometers

- Busjes-uitstraling, matige prestaties

