Volkswagen draait zijn mooiste én lelijkste model de nek om

Nieuws

Volkswagen heeft het moeilijk en dat leidt tot pijnlijke beslissingen. Er gaan dan ook niet alleen banen verdwijnen, maar ook modellen. Om te beginnen de lelijkste én de mooiste Volkswagen van dit moment.

In 2024 nam Audi afscheid van zijn open modellen door de Audi R8 Spyder en de A5 Cabriolet uit het gamma te halen. En nu trekt ook moederbedrijf Volkswagen zich terug uit de wereld van de softtops, zo lezen we bij Motor1.com.



Binnen een paar jaar verdwijnt de Volkswagen T-Roc Cabrio. Of er heel veel mensen rouwig zullen zijn om deze beslissing vat te bezien. Want zeg nu zelf, een schoonheid is die kruising tussen een crossover en een cabriolet niet. En dan drukken we ons heel netjes uit. In de zomer van 2027 loopt de laatste T-Roc Cabrio van de band.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

T-Roc Cabrio voordelig alternatief voor dure Brit



In 2020 was de Volkswagen T-Roc Cabrio een soort late vervanger van de Golf Cabrio die in 2016 uit productie ging en gebaseerd was op de Golf 6. Daarvoor had je nog Volkswagen Eos – je weet wel, die coupé-cabrio met stalen dak. We snappen nog altijd niet waarom Volkswagen die auto zo’n totaal nietszeggende naam gaf, terwijl het onderhuids gewoon een Golf 5 was.

In het geval van de T-Roc Cabriolet koos Volkswagen weer voor een stoffen dak en een hogere carrosserie. In dat opzicht kon je de T-Roc Cabriolet ook zien als een betaalbaar alternatief voor de Range Rover Evoque Convertible. De T-Roc Cabriolet wordt gebouwd in Osnabrück in het westen van Duitsland. Wat Volkswagen met de fabriek in Osnabrück gaat doen na 2027? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het merk zegt te zoeken naar ‘andere mogelijkheden voor de locatie’.

Ook de mooiste Volkswagen verdwijnt

De T-Roc Cabrio is niet de enige Volkswagen die tegen zijn pensioen aankijkt. De Volkswagen Arteon wordt ook langzaam uitgefaseerd. In Nederland is dit topmodel al enige tijd niet meer leverbaar en de liftbackversie ging al eerder uit productie. Helaas moet de Volkswagen Arteon Shooting Brake er over een tijdje eveneens aan geloven.



Net als de T-Roc Cabrio loopt deze stijlvolle en ruime stationwagon in Osnabrück van de band, maar daaraan komt al in 2026 een eind. In het vervolg moeten ruimteliefhebbers en SUV-haters met een Volkswagen-hart het doen met de ‘doodgewone’ Passat Variant of de elektrische ID.7 Tourer.



Toekomst Volkswagen Polo



Enige tijd terug deed het gerucht de ronde dat Volkswagen ook de Polo zou schrappen. Reden was dat er productieruimte nodig was voor de elektrische Volkswagen ID.2. Maar die vlieger gaat voorlopig niet op. Dankzij de versoepeling van de Euro 7-emissienormen mag de compacte benzine-Polo nog een tijdje door. Waarschijnlijk blijft de Volkswagen Polo zelfs tot 2030 in productie.



Een verstandig besluit van het merk, want in de verkoopcijfers wordt de kleine Up (2023 uit productie) nu al node gemist. Het schrappen van de compacte, relatief betaalbare Polo zou de marktpositie van Volkswagen nog verder uithollen. Zeker in Nederland, waar de Volkswagen Polo altijd in de hoogste regionen van de verkoopstatistieken te vinden is.