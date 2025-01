Dit eigenwijze volk kocht in 2024 massaal Volkswagens

Nieuws

In 2024 stapelden de slechte berichten over Volkswagen zich op. China liet het merk keihard vallen en Nederland ook. Maar Britten kochten massaal Volkswagens in 2024.



Volkswagen is voor het vierde jaar op rij het bestverkochte automerk in het Verenigd Koninkrijk. In 2024 werden 166.304 nieuwe Volkswagens geregistreerd. Dat zijn er 4217 meer dan in 2023 en 41.000 meer dan de nummer 2, BMW. En dat in een jaar waarin er geen einde leek te komen aan de lawine aan negatieve berichten over Volkswagen.



In Nederland tuimelde Volkswagen bijvoorbeeld van de koppositie naar de vijfde plaats. Er werden maar 26.989 Volkswagens geregistreerd, waarmee 2024 een van de slechtste jaren aller tijden is voor het merk in ons land.



De Britse cijfers van 2024 laten een marktaandeel zien van 8,5 procent voor Volkswagen in het Verenigd Koninkrijk – daarmee bleven ze keurig op hetzelfde percentage als in 2023.

Ford Puma bestverkochte auto VK



De Golf was in 2024 het bestverkochte model van Volkswagen; met 32.370 registraties eindigde hij in Engeland op de zesde plaats. En dat in het jaar waarin het model zijn 50-jarig jubileum vierde. Ook de Polo behoorde tot de tien bestverkochte modellen. De Ford Puma eindigde bovenaan, ook de Kia Sportage en Nissan Qashqai zijn populair bij de Britten.



Top 5 merken Engeland 2024



Volkswagen BMW Audi Kia Ford

Volkswagen in 2025



In 2025 komt Volkswagen met twee nieuwe modellen: de vijf- en zevenzits Volkswagen Tayron en de nieuwe T-Roc. Ook worden de langverwachte elektrische ID. 2all en ID. 2X ein-de-lijk onthuld. Maar eerst zal tijdens de nieuwjaarsborrel op het Britse hoofdkantoor in Milton Keynes het Duitse bier rijkelijk vloeien. Hoe zouden ze daar 'Ein Prosit' uitspreken?



