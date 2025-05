Zo wild waren de oorspronkelijke plannen voor de Volkswagen ID.1

Nieuws

De onlangs onthulde Volkswagen ID. Every1 is een voorbode van een nieuw elektrisch instapmodel. In 2021 toonde Volkswagen ook al een voorproefje van zijn betaalbare toekomstvisie. En die plannen waren een stuk wilder.

Volkswagen werkt aan een elektrische stadsauto die in 2025 onthuld wordt en ongeveer 20.000 euro gaat kosten." In een notendop is dat de onlangs onthulde ID. Every1, maar die zin komt uit een persbericht uit september 2021. Destijds was dat een moedige belofte, want het magische jaartal 2025 lag in de verre toekomst en 20 mille was opvallend goedkoop.



Duitse droomkamer: bioscoopscherm

In 2021 was het idee van een betaalbare EV niet nieuw, want in dat jaar kwam de Dacia Spring op de markt voor 17.890 euro. Maar in plaats van een batterij van 27 kWh, beloofde Volkswagen een volwassen accupakket van 57 kWh - goed voor 400 kilometer rijbereik. Ook was de ID. Life vijf keer zo sterk als de kleine Dacia: 234 pk tegenover 44 pk.

Verder had Volkswagen de groenste bedoelingen. Het ging houtsnippers gebruiken als natuurlijke kleurstof in de blanke lak, het dak werd gemaakt van gerecyclede petflessen en de bekleding van stoelen en portieren bestond uit versnipperde T-shirts. Het dak van oude colaflesjes was trouwens afneembaar, zodat je het bij mooi weer lekker thuis liet.

En dat brengt ons dieper in de Duitse droomkamer. De ontwerpers bedachten ook neerklapbare voorstoelen waardoor je onderuitgezakt op de achterbank een filmpje kon kijken. De ID. Life was namelijk om te bouwen tot een bioscoop, compleet met een filmprojector en een groot projectie­scherm dat uit het dashboard stak. Op die manier vliegen de snellaadpauzes voorbij.



Bedachtzame sprongen

Wat is er van die wilde plannen overgebleven? Het gaat te ver om het riante touch­screen op het dashboard van de goudgele ID. Every1 een bioscoopscherm te noemen. En in het persbericht van het nieuwe studiemodel wordt niet één materiaal genoemd dat je uit het gescheiden afval kunt halen. Tegenwoordig ligt de nadruk op geavanceerde software en economische stabiliteit voor het merk.



Waar is het misgegaan? Tja, de elektrische divisie van Volkswagen kreeg afgelopen tijd de ene naar de andere klap te verwerken. En een merk in het nauw maakt bedachtzame sprongen.

ID. Life werd geschrapt

Een half jaar na de onthulling van de ID. Life kwam het gerucht naar buiten dat het ontwerp geschrapt was. Vervolgens bleef het lange tijd stil en drie jaar later kregen we de ID. Every1 concept car ervoor in de plaats. Enkele ontwerpideeën hebben de harde reset overleefd: bij beide studiemodellen prijkt een wit logo voorop en een rode achterop. En beide designs verwijzen op hun eigen manier naar de Golf 1.

De belangrijkste overeenkomst is voor ons Nederlanders natuurlijk de beloofde vanafprijs van 20 mille. Je hebt nog twee jaar de tijd om te sparen, want de productieversie van de ID. Every1 staat in de planning voor 2027.