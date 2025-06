Nieuws

Volkswagen verklaart de liefde weer aan echte knoppen. Dat is goed nieuws voor ons, maar in China vinden ze een knop op het dashboard juist heel ouderwets. De baas van Volkswagen in China legt uit hoe je dat oplost.

Je moet automerken de kost geven: elk werelddeel heeft andere wensen. Klagen we in Europa steen en been over het ontbreken van echte knoppen in modellen als de Volkswagen ID.7, Passat en Tiguan, in China vinden ze een knop die je met je hand bedient juist iets wat in een automuseum thuishoort.

Ralf Brandstätter is de huidige baas van Volkswagen in China. Hij legt uit dat klanten in China veel waarde hechten aan schermen, AI en auto’s die met elkaar communiceren. Knoppen hebben ze niet nodig, want Chinezen doen alles via stembediening (voice control). Europese klanten hebben een ander wensenlijstje: ze willen liever een fijn rijdende, betrouwbare auto met échte knoppen op het dashboard.



Chinese EV-koper is 34 jaar

De Volkswagen-baas verklaart: in China is de gemiddelde koper van een EV jonger dan 34 jaar, in Europa 56 jaar. Volkswagen kiest dan ook eieren voor zijn geld: ze willen de jonge Chinezen én de oudere Europeanen tevreden houden. En dus komen de Chinese modellen (zonder knoppen) niet naar Europa. Het is te duur om ze aan de wensen van de Europese kopers aan te passen.

Op onze beurt mogen wij ons juist verheugen op een revival van de echte knop in modellen als de ID.2. Iedereen blij, hoopt Volkswagen.

Vier knoppen in elke Europese Volkswagen

De discussie over knoppen is niet nieuw. Voor deze vier functies beloofde Volkswagen-CEO Andreas Mindt eerder dit jaar al een echte knop:

1. Volumeknop

Wat ons betreft is het een no-brainer: als je het volume van de muziek in de auto wilt aanpassen, gebruik je hier een knop voor. Het liefst een draaiknop - dat werkt het prettigst. Maar ook met een plus- en min-knop nemen we genoegen. Alles beter dan sliderknoppen.

2. Temperatuur instelling

Diezelfde sliderknoppen vind je onder andere in de Volkswagen ID.3 en de Volkswagen Golf om de temperatuur mee in te stellen. Dat behoort volgens Mindt bij de opvolgers tot de verleden tijd, Volkswagen kiest gewoon weer voor fysieke knoppen om de climate control te bedienen. De topman benoemt dit als twee functionaliteiten - een knop voor beide kanten - maar in feite gaat het natuurlijk om één functie.

3. Ventilatorsnelheid

In het verlengde van de temperatuurinstelling regel je ook de ventilatie weer met een fysieke knop. Geen gehannes meer met touchscreens als je even wat meer luchtstroom wilt.

4. Gevarenlicht

Misschien wel de allerbelangrijkste functie: het gevarenlicht. Stel je voor dat je met pech langs de weg staat en eerst door een menu moet bladeren om je gevarenlichten in te schakelen. Dat werkt niet. Daarom blijft deze knop gewoon fysiek.

Bonus: fysieke knoppen op het stuur

Er is meer goed nieuws: Volkswagen keert definitief terug naar fysieke knoppen op het stuur. Nooit meer per ongeluk het volume op standje houseparty of de temperatuur op saunaniveau zetten omdat je hand langs de touchknoppen schiet.

Eerder koos Volkswagen hier al voor in de faceliftversie van de Volkswagen Golf. Ook de Passat, Tiguan en Tayron kregen al echte stuurknoppen. Alleen de bestuurders van de huidige ID-modellen hannesen nog met de touchknoppen.