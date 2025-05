Waarom Duitse auto’s zo duur zijn – en dat is niet vanwege de kwaliteit

Nieuws

Duitse auto's zijn gemiddeld allesbehalve goedkoop. “Kwestie van kwaliteit”, zeggen de fans dan. Maar er is een veel belangrijkere reden voor die hoge prijzen. En dat kan Duitse merken weleens duur komen te staan.

De Duitse auto-industrie is in rep en roer. Een belangrijke reden hiervoor zijn de hoge importtarieven die de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgekondigd.

De Verenigde Staten zijn immers een belangrijke afzetmarkt voor Duitse premiummerken als BMW, Audi en Mercedes. Zeker nu deze fabrikanten het ook in China moeilijk hebben, komen de Amerikaanse plannen hard aan.



Loonkosten Duitse autofabrikanten hoogste ter wereld

Maar in plaats van te klagen over de grillen van Donald Trump of oneerlijke Chinese concurrentie, kunnen de Duitse merken beter naar zichzelf kijken. En dan met name naar de arbeidskosten in hun fabrieken. Volgens een Amerikaanse studie die Carscoops aanhaalt, zijn die kosten voor Duitse auto’s namelijk verreweg het hoogst ter wereld.

Een nieuwe studie van adviesbureau Oliver Wyman legt het verschil in loonkosten bloot tussen Duitsland en de rest van de wereld. Dat verklaart meteen waarom de autoproductie in Duitsland de afgelopen tien jaar met meer dan een kwart is gekelderd – en waarom die daling waarschijnlijk aanhoudt.

Chinese arbeider doet het voor 2500 euro minder

In het onderzoek werden 250 autofabrieken wereldwijd vergeleken. Wat blijkt? Duitsland is het duurste land ter wereld om auto's te bouwen. Per auto bedragen bijvoorbeeld de loonkosten gemiddeld 3050 euro. Daarin zitten lonen, pensioenpremies en andere personeelskosten verwerkt. Verplaats je de productie naar de Verenigde Staten, dan kost je dat 1207 euro per auto: minder dan de helft dus!



Duitse 'auto's made in America

Het is dus allesbehalve vreemd dat BMW en Mercedes nu al een deel van hun productie in Amerika laten plaatsvinden. Zo lopen in South-Carolina jaarlijks duizenden X-modellen van BMW van de band. Mercedes produceert op zijn beurt een hele rits SUV's in Alabama.

Toch zijn ook Amerikaanse auto workers dure jongens, vergeleken met hun Chinese collega's. In China kost de arbeid per auto slechts 540 euro. In extreme gevallen is het bouwen van een auto in Duitsland zelfs 7220 duurder dan in China, aldus het Wyman-rapport.

Autoproductie in Duitsland loopt gevaar

Hoe nijpend de situatie is, blijkt ook uit de woorden van Fabian Brandt, Duitsland-directeur van Oliver Wyman in de Duitse zakenkrant Handelsblatt: “De vraag is hoe we in de toekomst überhaupt nog autoproductie in Duitsland mogelijk kunnen maken. Als de productieaantallen blijven dalen, zullen veel middelgrote toeleveranciers vertrekken of simpelweg failliet gaan.”