Waar is de Duitse degelijkheid toch gebleven? Audi belooft beterschap

Dat Chinese automerken enorme sprongen maken met hun laadtechniek en bouwkwaliteit, is tot daaraan toe. Maar een Europees merk als Audi ging als reactie bezuinigen op zijn sterkste troef. Van die fout hebben ze geleerd, zegt een woordvoerder van Audi.

De Audi A5 Avant die we in december 2024 testten, was de laatste Audi waarin het opviel. Het merk dat ooit bekendstond om zijn onberispelijke afwerkingskwaliteit en zijn mooie materialen, was flink aan het bezuinigen geslagen. Enigszins ontsteld schreven we:

“De afwerking is gedeeltelijk van het typische Audi-niveau. Maar het geplaagde merk maakt niet meer zulke mooie interieurs als vroeger. De minder hoogwaardige kunststoffen in het onderste deel van het dashboard en de deurpanelen zijn een zichtbaar en voelbaar bewijs van de kostenbesparingen. Een keuze die we niet begrijpen.”

Audi Q6 e-tron afwerking

Het was niet de eerste keer dat we kennismaakten met een voor Audi-begrippen te laag kwaliteitsniveau. Ook toen we met de Audi Q6 e-tron reden, hadden we onze bedenkingen. Dit schreven we in de zomer van 2024 in onze Audi Q6 E-tron review:

“Audi gaat graag prat op zijn premiumstatus, afwerking en kwaliteit. In veel opzichten voldoet de Audi Q6 e-tron inderdaad aan die verwachtingen. Maar bepotel je de portiervakken en de klep van het dashboardkastje, dan kom je doodordinaire, harde kunststoffen tegen. Zelfs sommige Chinese merken hebben dat beter voor elkaar. Ook voelt het rolluikje in de tunnelconsole fragiel aan en de bagageruimteafdekking loopt niet in een set stevige geleiderails. Hij moet eigenlijk met twee handen begeleid worden, wil je hem netjes vasthaken. Het zijn details, maar wel net het soort details waarmee je je als premiummerk zou kunnen onderscheiden.”

Audi wordt goedkope Bentley

Gelukkig is Audi zelf zich er nu ook van bewust. Sterker nog, de Duitsers trekken het boetekleed aan en beloven beterschap. Audi wil weer een luxemerk worden. Simpel gezegd: een Audi wordt meer een goedkope Bentley dan een dure Volkswagen . Daar passen geen dashboardkastjes bij die van hard plastic zijn gemaakt en ook de deurpanelen moeten van boven tot onder met tender loving care van de medewerkers worden bedolven. Ook over 5 of 10 jaar moet alles er fraai uitzien.



“Je komt doodordinaire, harde kunststoffen tegen.”

Oscar da Silva Martins, hoofd Product- en Technologiecommunicatie bij Audi, was verrassend open in zijn zelfkritiek. Hij gaf bij de introductie van de Audi Q5 ronduit toe dat Audi betere tijden heeft gekend: "We hebben in het verleden zeker betere kwaliteit geleverd en daar gaan we ook weer naar terug." Hij voegde eraan toe dat Audi niet had verwacht dat het merk zó hard zou worden afgerekend door zowel klanten als de pers.

Ook kwaliteit BMW en Mercedes ging achteruit

Het komt dus goed en snel ook. Al bij de facelifts wil Audi beterschap tonen. Mercedes en BMW deden overigens hetzelfde en bezuinigden óók op kwaliteit – het lijkt wel alsof de Duitse merken jarenlang hebben geloofd overal mee weg te komen op basis van hun reputatie uit het verleden. De Chinese merken, zoals Polestar en Xpeng, sprongen dankbaar in het gat en leveren inmiddels de Duitse kwaliteit die Duitse merken niet meer leveren.



