Tests

De Audi Q6 e-tron is Porsche te snel af. De elektrische SUV is de eerste auto van het Volkswagen-concern op het nieuwe elektrische premiumplatform. Is dat echt zo revolutionair?



Wat valt op aan de Audi Q6 e-tron?

Als een merk een auto aankondigt als 'belangrijke nieuwe mijlpaal', verwacht je dat er ook aan af te zien. Zoals dat het geval was bij de Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5. Zo niet bij de Audi Q6 e-tron. Hoewel hij echt splinternieuw is, ziet-ie er gewoon uit als de zoveelste SUV van het merk.

Dat Audi een herkenbaar familiegezicht wil creëren, snappen we, maar de Q6 e-tron is uiterlijk wel weer heel veel van bijna hetzelfde. De trapeziumgrille, de geknepen led-lampen, de uitgebouwde spatborden en de naar de zijkanten breed uitlopende lichtbalk achter ... Gaap, dat hebben we allemaal al eens gezien. Subtiele verschillen met de compactere Q4 en de grotere Q8 zijn er ook, zoals de smalle zwarte omlijsting van de grille en de plaatsing van de extra verlichting.

Wel helemaal nieuw is het interieur van de Audi Q6 e-tron. Het digitale dashboard en het mutimediascherm lopen fraai in elkaar over, waarbij de middensectie licht naar de bestuurder is gedraaid. Tegen bijbetaling krijgt de bijrijder een eigen scherm, waarop de bestuurder niet kan meekijken, wat opgroeiende pubers deugd zal doen.

Het belangrijkste nieuws van de Audi Q6 e-tron vinden we ónder de imposante looks. Daar verstopt zich het Premium Platform Electric, dat samen met Porsche is ontwikkeld. Ook de nieuwe elektrische Porsche Macan staat op dit nieuwe PPE. Dankzij de 800 volt-architectuur is snelladen tot 270 kW mogelijk, bovendien houdt de boordlader dat lange tijd vol. Het lithium-ion accupakket in de buik van de nieuwe Audi Q6 e-tron bestaat uit 180 cellen, met samen een netto capaciteit van ruim 94 kWh.



De gebruikte elektromotoren met permanente magneet zijn van een nieuwe generatie, die 30 procent kleiner en 20 procent lichter zijn dan voorheen. De actieradius varieert van 589 voor de SQ6 e-tron tot 641 kilometer voor de achterwielaangedreven Q6 e-tron Performance. De Q6 e-tron Quattro zit daar met 625 kilometer tussenin.



De gadgetliefhebbers kunnen hun lol op met de baanbrekende led-techniek, want de verlichting van de Audi Q6 e-tron kent talloze welkomst- en afscheidssignaturen, maar ook speciale waarschuwingssignalen.

Wat is goed aan de Audi Q6 e-tron?



Audi geeft voor de 388 pk sterke Q6 e-tron Quattro een WLTP-verbruik op van 17 tot 19,4 kWh/100 km. Voor een twee meter brede en 1,65 meter hoge SUV geen verkeerd cijfer. Dat is volgens Audi mede te danken aan een bovengemiddeld efficiënte manier van regenereren. One pedal driving is mogelijk en met flippers aan het stuur kun je de intensiteit van het afremmen op de motor snel en gemakkelijk variëren.



Een EV met een grote accucapaciteit en een hoog snellaadvermogen biedt bijna hetzelfde gebruiksgemak als een auto met verbrandingsmotor. Alleen houden veel EV's het hoogste laadvermogen maar kort vast. Volgens Audi is dat bij de Q6 e-tron juist heel goed voor elkaar.



Pas wanneer de batterij 35 procent geladen is, vertoont de laadcurve een duidelijke neerwaartse lijn. Ondanks de forse accucapaciteit van netto 94 kWh, kost het bijladen van 10 naar 80 procent maar 21 minuten. Hoef je niet zo heel ver meer, dan kun je de stekker er al na 10 minuten uittrekken, want dan heb je je bereik al met 255 kilometer vergroot.



Achter het stuur van de Audi Q6 e-tron word je stevig beetgepakt door de fijne stoel en geïmponeerd door het nieuwe dashboard. We vonden Audi's term 'MMI panoramic display' wat overdreven klinken, maar bij de live kennismaking maakt het inderdaad indruk. Het oogt prachtig en hightech tegelijk, maar het is niet zo alom aanwezig als de nieuwste dashboards van Mercedes. Voor wie nóg meer boordinfo wenst, heeft Audi ook nog een head-up display gemonteerd dat je met grote pijlen en symbolen bij de les houdt.

Op welk type ondergrond je ook rijdt en uit welke hoek de wind ook waait, aan boord kun je een spel horen vallen. Tenzij je de 20 luidsprekers van de Bang & Olufsen-audio-installatie aan het werk hebt gezet, natuurlijk.

De prestaties van de 388 pk sterke Audi Q6 e-tron Quattro zijn al zonder meer erg vlot te noemen (0-100 km/h in 5,9 s), de SQ6 e-tron doet er met zijn 490 pk nog een flinke schep bovenop. Met een honderdsprint van 4,3 seconden kun je de eredivisie onder de sportwagens nog aardig bijbenen.



Voor z'n weggedrag hoeft Audi's nieuwste SUV zich evenmin te schamen. Zeker de SQ6 heeft een bochtvastheid om u tegen te zeggen, met dank aan het adaptieve, luchtgeveerde onderstel. Tegelijkertijd is het een fijne gezinsauto, met genoeg ruimte op de achterbank en in de kofferbak (526 liter). Ook is er een ruime frunk van 64 liter aanwezig.

Terwijl veel EV's teleurstellen met een trekgewicht waarmee je hoogstens een bolderkar mag aanhaken, gaan caravanliefhebbers uit hun aluminium dak als ze horen wat de Audi Q6 e-tron mag trekken. De basisversie met alleen achterwielaandrijving verdraagt 2000 kilo aan de haak, de Quattro's zelfs 2400 kilo. Houd wel rekening met een paar extra (snel)laadstops.



Wat kan beter aan de Audi Q6 e-tron?

Audi gaat graag prat op zijn premiumstatus, afwerking en kwaliteit. In veel opzichten voldoet de Audi Q6 e-tron inderdaad aan die verwachtingen. Maar bepotel je de portiervakken en de klep van het dashboardkastje, dan kom je doodordinaire, harde kunststoffen tegen.



Zelfs sommige Chinese merken hebben dat beter voor elkaar. Ook voelt het rolluikje in de tunnelconsole fragiel aan en de bagageruimteafdekking loopt niet in een set stevige geleiderails, maar moet eigenlijk met twee handen begeleid worden, wil je hem netjes vasthaken. Het zijn details, maar wel net het soort details waarmee je je als premiummerk zou kunnen onderscheiden.

Wanneer komt de Audi Q6 e-tron op de markt en wat is de prijs?

De Audi Q6 etron Quattro en de SQ6 e-tron zijn nu al te bestellen. Vervolgens kunnen de eerste klanten hun auto in het derde kwartaal van 2024 in ontvangst nemen. Prijzen beginnen bij 71.950 euro.



Audi Q6 e-tron Performance - 306 pk - 642 km bereik - 71.950 euro

Audi Q6 e-tron Quattro - 388 pk - 625 km bereik - 77.950 euro

Audi SQ6 e-tron - 490 pk - 589 km bereik - 101.400 euro

Wat vind ikzelf van de Audi Q6 e-tron?

In veel opzichten is de Audi Q6 e-tron een imposante auto. Een auto bovendien, die de nog altijd weifelende ICE-fans misschien wel over de EV-drempel trekt met zijn grote actieradius en razendsnelle laadtijden. Maar als ikzelf ruim 70 mille in mijn zak voelde branden en aan een nieuwe EV toe was, zou ik snel een kraan opzoeken om het vuurtje te blussen.



Ik wacht namelijk liever nog tot dit najaar, wanneer de Audi A6 e-tron Avant zijn officiële debuut maakt. Met dezelfde techniek in een lagere en dus meer gestroomlijnde stationwagoncarrosserie is die A6 in mijn ogen veel mooier. De Q6 lijkt me te veel op z'n broers en naar verwachting brengt de elektrische A6 Avant me met een volle accu bijna even ver als mijn huidige diesel. Nu alleen die hypothetische 70 mille nog ergens opduikelen. Verder mag Audi die - waarschijnlijk peperdure - ledverlichtingstrucs van mij in een heel donkere archiefkast opbergen. Dat soort kermis is aan mij - en de meeste volwassen automobilisten - niet besteed.