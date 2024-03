Welke techniek maakt de Audi Q6 e-tron zo bijzonder?

Nieuws

Audi onthult zijn nieuwe elektrische SUV met een bekende slogan: Voorsprong door Techniek. Maar welke techniek maakt de Audi Q6 e-tron dan zo bijzonder?

Het belangrijkste nieuws van de Audi Q6 e-tron is het platform waarop hij staat. Dit is Audi’s eerste model op het Premium Platform Electric (PPE). En ja, dat werd ontwikkeld in samenwerking met Porsche. De nieuwe elektrische Porsche Macan draagt dezelfde techniekonderbroek.

100 kWh en 625 kilometer

Dankzij dat platform beschikt Audi’s nieuwe elektrische SUV over een grote batterij van 100 kWh (netto 94,9 kWh) en een officiële actieradius van 625 kilometer. Daarmee komt onze voorspelling over de range dus uit. Je moet in de praktijk trouwens behoorlijk zuinig rijden om zo ver te komen op een acculading stroom, maar Audi belooft dan ook ‘ultieme efficiëntie’.

De gewone Q6 e-tron is 387 pk sterk en de extra sportieve SQ6 e-tron schopt het tot 516 pk. Beide versies hebben een topsnelheid van boven de 200 km/h, zodat je ook met deze Audi-SUV geen flater slaat op de Duitse snelweg (210 respectievelijk 230 km/h).

Snelladen met 270 kW



Het paradepaardje van het PPE-platform is het torenhoge snellaadvermogen van 270 kW. Het gebruikt 800 volt-technologie om die knoeperd van een batterij in ongeveer 21 minuten op te laden van 10 tot 80 procent. Dat is handig en indrukwekkend, maar het maakt de Q6 e-tron niet snelst ladende SUV ter wereld. Wij zagen de Lotus Eletre snelladen met 310 kW.

Audi Q6 e-tron krijgt slimme lichttechnologie

Techniek is een breder onderwerp dan alleen de elektrische aandrijflijn. Zo is Audi in zijn nopjes met de slimme lichttechnologie. De koplampen en achterlichten bestaan uit zoveel OLED-panelen en segmenten, dat ze prachtige lichtshows kunnen vertonen. In het menu van de auto kies je zelf hoe jouw Q6 e-tron de wereld belicht.

Continu veranderend lichtbeeld ziet er niet alleen gaaf uit, het wordt ook gebruikt om andere weggebruikers te waarschuwen. Zo kunnen de digitale achterlichten waarschuwingssymbolen vertonen om andere weggebruikers te attenderen op ongevallen of stilstaande auto’s.

Dashboard met drie beeldschermen

Het dashboard van de Q6 e-tron oogt als één geheel, maar het is een interessante combinatie van nieuw en oud. Nieuw is het gebogen panoramadisplay dat uit twee beeldschermen bestaat: een virtual cockpit van 11,9 in en een 14,5-inch touchscreen. De bijrijder beschikt over een eigen display van 10,9 inch. En wat is hier dan oud aan? De fraaie houten sierstrip die achter de schermen langs loopt, bijvoorbeeld. En de klassieke startknop – die hebben EV’s helemaal niet nodig.

We zoeken tevergeefs naar fysieke knoppen. Op het stuur zitten touchknoppen die ons doen denken de toetsen van een inductiekookplaat en in het portier vinden we er nog meer. Daar zit een paneel met tiptoetsen voor de spiegelverstelling én de verlichting.

Maar waar we niet tevergeefs naar zoeken, is een frunk! In de neus van de auto zit een opbergruimte van 64 liter. Daar gaat het laadsnoer in wanneer de kofferbak (526 tot 1529 liter) tot de nok gevuld is.

Q6 e-tron is het EV-broertje van de Audi Q5

Audi gooit trouwens alle vertrouwde typebenamingen op de schop. In het nieuwe systeem zijn alle even getallen gereserveerd voor de elektrische modellen, terwijl de oneven cijfers wijzen op een Audi met een verbrandingsmotor. Best simpel, toch? De Q6 e-tron dient dan ook als uitstootvrij alternatief voor de populaire Audi Q5.

Prijzen van de Audi Q6 e-tron

Op de prijzen van de Audi Q6 e-tron moeten we nog even wachten. Die worden in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie bekendgemaakt. Wie alvast zelf een gokje wil wagen: weet dat een Q4 e-tron minimaal 55 mille kost, een Q8 e-tron 78.355 euro en een elektrische Porsche Macan 88.900 euro.