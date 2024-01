Lotus Eletre is koning snelladen: wij meten meer dan 300 kW

Tests

De Lotus Eletre is de elektrische auto met de hoogste laadsnelheid van dit moment. Met een basisprijs van 98.690 euro is-ie niet goedkoop, maar dan kun je wel snelladen met dik 300 kW.

Wij vinden dat de snelst ladende elektrische auto wordt bepaald op basis van het laadvermogen, ook wel laadsnelheid genoemd. Dat wordt uitgedrukt in kilowatt (kW). Een andere methode is timen hoe lang het duurt om van 10 naar 80 procent te gaan, maar dan hebben elektrische auto’s met een kleine batterij een groot voordeel.

Als de Lotus Eletre iets niet heeft, dan is wel een kleine batterij: zijn accupakket is 109 kWh groot. Onderstaande grafiek brengt in beeld hoe het snelladen verloopt, op voorwaarde dat je inplugt bij de krachtigste laadpalen van Nederland. We verduidelijken de boel met vier bijschriften.



Welke elektrische auto laadt het snelst?

Als de omstandigheden perfect zijn, kan de Eletre snelladen met maar liefst 355 kW. Dat is bespottelijk snel. Kia en Hyundai pochen met 230 tot 240 kW, Tesla’s pieken bij 250 kW en de elektrische Porsche Macan staat op een nieuw EV-platform dat 270 kW ondersteunt. Met dank aan Lotus zijn dat nu al stumpernummers.

En gelukkig maakt de Eletre de beloften grotendeels waar. Op een frisse winteravond zien we niet de magische piek van 355 kW, maar 310 kW is evengoed indrukwekkend. Sterker nog, zo snel hebben we nog niet eerder opgeladen. Met welke testauto dan ook.



Bovendien laadt de Lotus Eletre heel lang heel snel op. Zo gaan we zonder de beloofde piek van 355 kW, toch in 21 minuten van 10 naar 80 procent. Dat is slechts 1 minuut langzamer dan beloofd. En vergeet niet hoe groot de batterij wel niet is: 109 kWh. Rijd je met een snelheid van 100 km/h, dan kun je bijna 300 kilometer vooruit voordat de Eletre je opnieuw verbijstert bij de snellader.



Zo verloopt snelladen met de Lotus Eletre

Klaar voor de start, af! Het laadvermogen schiet voorbij de 200 kW en dan naar 300 kW. Op een mooie lentedag vormt zich hier vermoedelijk de magische piek van 355 kW. De Eletre laadt tot 66 procent met meer dan 200 kW. Ongelofelijk. Van 10 naar 80 in 21 minuten. Wij zouden afkoppelen bij 83 procent.

Deze grafiek maakt deel uit van het uitgebreide EV-dossier van de Lotus Eletre in Auto Review #2. Nu te koop in de winkel en onze webshop.