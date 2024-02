Grootste actieradiustest ter wereld: deze EV’s gaan in de winter het hardst op hun bek

Nieuws

Elektrische auto’s verliezen bij lage temperaturen een deel van hun actieradius. Bij de ene EV scheelt dit meer dan bij de andere. Uit dit onderzoek blijkt welke auto’s het meeste last hebben van winterse omstandigheden.

Het betreffende onderzoek is uitgevoerd door de Noorse Wegenwacht - genaamd de NAF (Norwegian Automobile Federation). Het testte eind januari van 23 EV’s hoeveel van hun WLTP-actieradius overbleef bij een temperatuur tussen de -10 en -2 graden Celsius.

De NAF noteerde het verschil tussen de fabrieksopgave en de daadwerkelijke range en drukt dit uit in een percentage. Volgens de NAF gaat het om de grootste actieradiustest wereldwijd.

Verrassende winnaars

Het zal je niet verbazen dat geen enkele EV zijn opgegeven range haalde. De relatief onbekende HiPhi Z sedan kwam als de grote winnaar uit de test. De peperdure Chinese EV kwam tot 522 kilometer, slechts 5,9 procent minder dan de fabrieksopgave van 555 kilometer.

Andere verrassende winnaars zijn de Lotus Eletre (-12,3 procent) en Kia EV9 (-12,5 procent) - beiden grote en logge suv’s. Ook de nieuwe BMW i5 gooit hoge ogen met een actieradiusverlies van ‘slechts’ 12,2 procent.

Actieradiustest van de NAF - winnaars

Model WLTP-range Geteste range Verschil in procenten HiPhi Z 555 km 522 km -5,9 procent BMW i5 505 km 443.6 km -12,2 procent Lotus Eletre 530 km 464.6 km -12,3 procent Kia EV9 505 km 441.9 km -12,5 procent Nio EL6 529 km 456 km -13,8 procent

… En verliezers



Niet alleen zijn de winnaars een verrassing: ook verbazen we ons over de verliezers. De Tesla Model 3 reed 441 kilometer in plaats van de opgegeven 629 kilometer op een volle accu en verloor dus bijna 30 procent van zijn actieradius. Dat dat terwijl de Model 3 met zijn geavanceerde octovalve elke 'druppel' warmte hergebruikt. Daarmee was de Amerikaanse sedan trouwens niet de EV met het grootste actieradiusverlies.

De grote verliezer was de Volkswagen ID.7. De accu van de elektrische sedan was na 414 kilometer leeg, waarmee de ID.7 maar liefst 31,9 procent van zijn opgegeven actieradius van 608 kilometer inleverde. Andere auto’s die slecht presteerden waren de Toyota bZ4X (-31,8 procent), de Volvo C40 Recharge (-30,9 procent) en de Polestar 2 Long Range (-30,0 procent).

Actieradiustest van de NAF - verliezers