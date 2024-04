Komt swappen toch van de grond? Naast Nio gelooft ook dit merk in accuwisselen

Nieuws

Nio is het enige automerk dat op grote schaal gebruikmaakt van accuwisseltechniek, maar misschien niet voor lang meer. Nadat eerder Geely werd aangesloten als partner, gaat nu ook Lotus een strategische samenwerking aan met Nio.

Dat kondigen beide automerken aan tijdens de Auto Show in Beijing. Lotus en Nio gaan samenwerken op het gebied van opladen en swappen. Want als Lotus gebruikmaakt van dezelfde accutechniek, wisseltechniek en swapsoftware, kunnen Lotus-rijders in de toekomst ook terecht bij de wisselstations van Nio. Dat lijkt geen enorm nieuws, want Lotus is slechts een kleine vis in de grote EV-zee, maar het zou toch serieuze gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van elektrische auto's.

Sneeuwbaleffect

Na Geely is Lotus dus het tweede merk dat interesse heeft in de swaptechniek van Nio. Dit zou een soort sneeuwbaleffect kunnen hebben. Door de samenwerkingen is de kans groot dat meer merken hun EV’s gaan uitrusten met een verwisselbare batterij, waardoor het steeds gebruikelijker wordt. Hierdoor ontdekken steeds meer EV-rijders het gemak.

Daarbij komt dat investeringen van Geely en Lotus helpen om het accuswappen steeds beter, sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Momenteel is met de nieuwste generatie accuwisselstations een batterijwissel gepiept in 3 minuten. Nio is echter continu bezig om dit te versnellen. Deze ontwikkelingen vinden vooral plaats in China, maar het is een kleine moeite om de uitvindingen over te laten waaien naar Europa.

Steeds meer accuwisselstations in Europa

Momenteel is accuwisselen in Europa nog een niche, hoewel het aantal accuwisselstations hard aan het groeien is. Toen we een half jaar geleden schreven over de 30 miljoenste accuwissel van Nio wereldwijd, had het Chinese merk 27 zogenaamde Power Swap Stations in Europa. In de tussentijd zijn daar 16 bijgekomen. Er staan momenteel dus 43 swapstations op ons continent, verspreid over Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland. Waar je allemaal terecht kunt, is te zien op de Nio Power Map.

Nio in Nederland

In Nederland kun je al op negen plekken de accu uit je Nio omwisselen. Eind vorig jaar werden Amsterdam en Maastricht toegevoegd aan de lijst van stations. De eerste werd ruim een jaar geleden in Tilburg geopend, en sindsdien zijn daar Power Swap Stations in Apeldoorn, Arnhem, Utrecht, Harmelen, Den Haag en Dordrecht aan toegevoegd.

Vorig jaar verkocht Nio 251 auto’s in Nederland. In de eerste drie maanden van dit jaar bleef de teller steken op 81 verkopen. Nou zijn de prijzen ook pittig te noemen. De goedkoopste Nio die je in Nederland kunt kopen, is de Nio ET5, die een vanafprijs van ruim 50 mille heeft. En dan komt de prijs van de batterij er nog bij. Voor dat geld kun je ook winkelen bij BMW en Mercedes. Daarom is het goed nieuws dat Nio druk bezig is met een betaalbare EV.