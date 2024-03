Goedkope elektrische auto van Nio: wordt het accuwisselen of toch ordinair laden?

Nieuws

Nio werkt aan een betaalbare elektrische auto en de vraag die ons bezighoudt luidt: gaat-ie geschikt zijn voor accuwisselen, of moet je hem gewoon opladen zoals de Renault 5 en de Volkswagen ID.2?

We wisten al dat het Chinese automerk Nio werkt aan een betaalbare elektrische auto. Omdat Nio vooral premium wil zijn, komt dit model onder een andere merknaam op de markt. Voorlopig staat het project intern bekend als 'Firefly'. Het goedkoopste model van Nio zelf is trouwens de ET5 (vanaf 50.700 euro) en dat zal ook zo blijven. Er komt geen goedkopere Nio dan dat.



De nieuwe EV valt in het B-segment en wordt speciaal voor Europa ontwikkeld. Wij krijgen dan ook voorrang: het nieuwe submerk van Nio zal eerst in Europa op de markt komen en pas daarna in thuisland China. De lancering van de betaalbare EV staat volgens de laatste berichten op de planning voor eind 2024 of begin 2025.



De grote kwestie: accuwisselen ja of nee



De grote vraag is niet wat de elektrische B-segmenter van Nio gaat kosten, want de Chinezen zullen zich wel laten leiden door de basisprijs van de Volkswagen ID.2 en de Renault 5: circa 25.000 euro.

Wij zijn vooral benieuwd of je de batterij kunt wisselen, net als bij de premium Nio-modellen. Want dat zou een geweldige move zijn. Een lege batterij in 5 minuten verruilen voor een volle, is precies het duwtje in de rug dat veel EV-twijfelaars nodig hebben. Dat maakt stoppen voor stroom echt net als tanken. Kortom, een beresterke reden om een ‘Firefly’ te verkiezen boven een Volkswagen ID.2 of een Renault 5. Als je het Nio vraagt, zouden ze hier natuurlijk dolgraag van profiteren.



Grote batterij past niet in kleine auto



Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De huidige batterijwisselstations kunnen alleen overweg met de grote accupakketten van Nio. Die zijn niet alleen groot qua inhoud (75, 100 of zelfs 150 kWh), maar ook wat betreft de afmetingen (ze zijn allemaal even groot). Het is niet voor niets dat de modellen van Nio's zo breed zijn. Deze accu's passen simpelweg niet in een compacte B-segmenter. Die krijgt zijn eigen, kleinere batterij en daar is de techniek van het wisselstation niet op berekend.

Toch is er hoop. Hardnekkige geruchten dat de goedkope EV toch een verwisselbare batterij krijgt, zijn terug te voeren tot een bericht van Autocar waarin Nio-CEO William Li aan het woord komt en waarin staat dat Nio uiteenlopende batterijen ontwikkelt voor zijn verschillende merken, die stuk voor stuk accuswappen ondersteunen.

Samenwerking met Geely geeft hoop



Als de auto batterijswappen ondersteunt, dan moeten de accuwisselstations wel volgen. Dat doet ons denken aan het nieuws dat Geely een partnerschap heeft gesloten met Nio voor de accuwisseltechniek. Een uniform platform dat werkt met uiteenlopende accuformaten staat aan de basis.

Geely is het moederbedrijf van onder andere Polestar, Lynk & Co en Zeekr en zou zijn modellen voor dat EV-platform moeten ontwikkelen. Als Nio zijn accuwisselstations toch gaat aanpassen voor die 'uiteenlopende accuformaten', dan voorzien wij een toekomst waarin de goedkope Firefly-EV op termijn ook kan swappen.