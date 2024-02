TEST Nio EL6 - Je gelooft niet hoe oud dit automerk is (wij namelijk ook niet)

Tests

Nio is een piepjong merk uit China. Na een week in de Nio EL6 te hebben gereden, vermoeden we echter dat Nio in het diepste geheim al veel langer elektrische auto's ontwikkelt.

Maar nee, Nio is opgericht in 2014 en dus 10 lentes jong. Twee jaar later bracht Nio zijn eerste auto uit, de sportwagen EP9. De door ons gereden Nio EL6 is er in 2023 bijgekomen. De rijeigenschappen zijn indrukwekkend, vooral als je bedenkt hoe jong Nio is.

In de Comfort-stand rijdt de Nio EL6 comfortabeler dan de Nio ET5, die straffer afgesteld is. Oneffenheden worden keurig gladgestreken. De besturing zou naar onze smaak wat meer weerstand mogen geven, maar rechtdoor op de snelweg hoor je ons niet mekkeren. De elektrische suv voelt stabiel en stevig aan.

Speed en cannabis

De Sport-stand geeft meer beleving. Het onderstel wordt merkbaar straffer en de besturing directer. Dat is uiteraard de bedoeling, maar vaak genoeg rijden we in auto's waarbij het verschil tussen de comfort- en sportstand nauwelijks opvalt. Niet in de EL6. Alsof-ie speed gebruikt heeft, zo alert reageert de suv op het 'gaspedaal'. En in snel genomen bochten vergeet je dat je met een ruim 2300 kilo zware suv onderweg bent.

In de Sport plus-stand accelereer je in slechts 4,5 seconden naar 100 km/h. Zet je de rijstand terug in Comfort, dan is het alsof de Nio EL6 van speed is overgestapt op cannabis. Opeens voelt de auto heel ontspannen en rustig aan. Ja, zelfs een beetje loom.

Brede jongen

Puntje van aandacht is de breedte van de Nio EL6. Die bedraagt 2,21 meter, inclusief de forse buitenspiegels, maar die kun je moeilijk thuislaten. Het went, maar er waren momenten waarop we nog net geen schietgebedje deden. Bijvoorbeeld toen we in en uit een parkeergarage manoeuvreerden. En ook op het moment waarop een zware vrachtwagen ons tegemoet reed op een provinciale tweebaansweg, knepen we 'm.

Ook het weldadige interieur doet vermoeden dat Nio al decennialang auto's bouwt. De gebruikte materialen zijn mooi en alles voelt stevig en solide aan. Tegen meerprijs kun je de passagiersstoel omtoveren tot een loungestoel waar de businessclass-zetel van KLM een puntje aan kan zuigen. De stoel is 14-voudig verstelbaar en heeft een elektrisch uitklapbare voetensteun.

Het nepleer voelt zo zacht aan dat je geen moment naar echt leer verlangt. Verder is het interieur bijzonder ruim met een riante been- en hoofdruimte op de achterbank. En omdat hier een middentunnel ontbreekt, vinden drie volwassenen een comfortabele zitplaats.

Het grote centrale scherm van 12,8 inch laat zich eenvoudig bedienen. Fysieke knoppen zijn er nauwelijks. Op de middenconsole heb je er een waarmee je de mate van remregeneratie kunt bepalen. Hierbij heb je de keuze uit drie variaties.

Wie een Nio EL6 aanschaft, krijgt Nomi er gratis bij. De spraakassistent bevindt zich als een gezichtje op het dashboard. Tijdens onze test sprak ze nog geen Nederlands, maar met een software-update moet dit op termijn verholpen zijn.

Nio EL6 test conclusie

Toen we Nomi om een mop vroegen, antwoordde ze: "If you wanna feel like in heaven, buy a Nio EL7". Dat is de iets grotere broer van de EL6, maar vooralsnog zien we geen enkele reden om de EL6 hiervoor te laten staan. Vooral vanwege de uitstekende rijeigenschappen en de hoge kwaliteit. Het verbruik is stevig (WLTP: 22,8 kWh/100 km) , maar dat kun je een beetje verwachten bij zo'n grote suv.

Foto's: Eric van Vuuren

