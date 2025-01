3 dingen die Nio kan leren van Tesla en Mercedes (en andersom)

Tests

In Auto Review 1 vergelijken we drie elektrische SUV’s met spierballen: de Nio EL6, de Tesla Model Y Performance en de Mercedes EQE SUV 500. Daar rollen drie verbeterpunten uit voor de Nio.

Deze test van de Mercedes EQE SUV, Nio EL6 en Tesla Model Y is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 1.

Hieronder mogen dan een paar verbeterpunten aan bod komen, Nio doet niet zuinig als het op paardenkrachten aankomt. De EL6 heeft altijd twee elektromotoren die samen 490 pk leveren. Bij Tesla en Mercedes beginnen de prijzenlijsten met minder potige versies.

3 dingen die Nio kan leren van Tesla en Mercedes

1. Zo maak je een noodstop

Het belangrijkste verbeterpunt van de Nio EL6 is het remsysteem. Hij heeft een veel langere remweg dan de Mercedes EQE SUV en de Tesla Model Y. Als je bij 100 km/h een noodstop maakt, staat de Mercedes stil na ruim 34 meter, de Tesla na ruim 35 meter en de Nio na ruim 37 meter.

2. Zo wil je dat rijhulpsystemen reageren

Vervolgens het ingrijpen van de rijhulpsystemen. Alle drie de SUV’s zijn volgehangen met veiligheidssystemen, maar ze werken niet allemaal even soepel. Vooral de Nio valt op door zijn hardhandige ingrepen, terwijl de Mercedes juist relatief verfijnd reageert. Een software-update kan dit mogelijk verhelpen.



3. Zo moet je inladen en trekken

Het derde verbeterpunt is praktisch van aard. De Nio EL6 heeft de kleinste kofferbak met de bank plat (1430 liter) en het trekvermogen van 1200 kilo houdt niet over. De EQE SUV is berekend op 1675 liter en 1800 kilo en de Model Y weet raad met 2041 liter en 1600 kilo aan de haak.

3 dingen die Tesla en Mercedes kunnen leren van Nio

1. Zo maak je een achterbank

De EL6 heeft de ruimte en comfortabelste achterbank van de test. De tweede zitrij is namelijk lekker breed en de achterpassagiers profiteren van een elektrisch verstelbare rugleuning. Het standaard glazen dak is zo ontworpen dat het nauwelijks afbreuk doet aan de hoofdruimte. Het is een ander verhaal in de EQE SUV, waar het frame van het optionele panoramadak dichter bij de kruinen komt.

2. Zo stil kan een auto zijn

Aangezien de Mercedes EQE SUV zo goed als alle geluiden van het onderstel dempt en de carrosserie zelfs op slechte wegen opmerkelijk stabiel blijft, biedt de SUV uit Stuttgart de meest ontspannen rijervaring. Als je het ons vraagt, is de Mercedes de stilste auto van het trio. Maar de decibelmeter laat zich niet ‘foppen’ door het subjectieve klankbeeld en beoordeelt de Nio beter.

3. Zo wissel je een batterij

De mogelijkheid om de lege batterij in een paar minuten te wisselen voor een volle, is een unieke feature die je alleen bij Nio vindt. In Nederland staan al tien Power Swap Stations en je komt ze ook tegen in Duitsland, Zweden en Noorwegen. En vorige maand heeft Nio zijn eerste swapstation in België geopend. Weet dat batterijwissel alleen mogelijk is wanneer je het accupakket huurt. Met een koopaccu ben je dus, net als de rest van EV-wereld, aangewezen op snelladen.

Conclusie

In onze vergelijkende test eindigt de Tesla Model Y Performance op één en de Mercedes EQE SUV 500 4Matic op twee. De Nio EL6 Long Range is (nog) niet tegen deze modellen opgewassen en wordt derde. Toch is het geen verkeerde keus: de EL6 is een verrassend capabele elektrische SUV die goed rijdt en een ruime, stille en overzichtelijke cabine heeft. En de mogelijkheid om de lege batterij te wisselen voor een volle, is een unieke feature die je alleen bij Nio vindt.

Je leest de volledige vergelijkende test in Auto Review 1.