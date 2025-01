Chinese automerken in Nederland: overzicht en prijzen

Nieuws

Er wordt veel gezegd en geschreven over Chinese automerken, maar welke zijn nu daadwerkelijk te vinden in Nederland en hoe lang al? We geven je een overzicht met alle bijbehorende belangrijke (elektrische) modellen en prijzen.

Eerste Chinese merk in Nederland

Tot twintig jaar geleden hadden we nog geen Chinese auto’s in Nederland, in 2005 was het Landwind dat met zijn X6 voor het eerst de oversteek maakte naar ons kikkerlandje. Maar nog voordat de verkopen daadwerkelijk konden losbarsten, vertrok het onbekende merk alweer uit Europa door verschrikkelijk slechte scores bij Europese botsproeven. De Chinese SUV verkreukelde als een colablikje.

Hierna duurde het tot 2019 tot een ander Chinees merk het weer aandurfde in Nederland. Destijds was het MG - dat van origine Brits is - die zijn ZS in Nederland introduceerde. Hierna volgden vele andere Chinese merken die de Nederlandse markt betraden. Het voordeel van Chinese auto’s is dat deze vaak goedkoper zijn dan vergelijkbare modellen uit Europa, maar desondanks rijk zijn uitgerust.

5 populaire Chinese automerken in Nederland

We zetten vijf populaire Chinese automerken in Nederland (met de hoogste verkoopcijfers en grootste groeipotentie) op een rij. Daarbij benoemen we wanneer ze hierheen zijn gekomen en de belangrijkste modellen met bijbehorende prijzen.

MG

MG kwam in 2019 naar Nederland. Het merk introduceerde de MG ZS EV, die momenteel nog steeds te koop is vanaf 25.150 euro. Deze scherpe prijs is het gevolg van een tijdelijke actie. Om diezelfde reden is de MG4 tijdelijk verkrijgbaar vanaf 24.450 euro, en de MG5 vanaf 25.150 euro.

Behalve elektrische auto’s verkoopt MG ook hybrides. De MG3 is verkrijgbaar vanaf 23.450 euro, de ZS Hybrid bestel je vanaf 28.850 euro. De MG HS is de enige plug-in hybride auto en kost minimaal 41.150 euro.

BYD

BYD is een gigantische producent, en in Nederland timmeren ze inmiddels aardig aan de weg. Over 2024 was BYD het Chinese merk met de meeste verkopen in Nederland - 3207 kozen voor een auto van 'Build Your Dreams'. BYD is sinds 2022 actief in Nederland en verkoopt zijn modellen via Toyota-importeur Louwman.

Het modellengamma van BYD is in korte tijd rap gegroeid. Momenteel biedt het zes modellen aan: de Dolphin (vanaf 36.190 euro), Atto 3 (vanaf 39.690 euro), Seal (vanaf 41.690 euro), Seal U (vanaf 45.690 euro), Sealion (vanaf 50.690 euro) en Tang (vanaf 68.090 euro). De Atto 2 is al aangekondigd.

Polestar

Polestar begon als huistuner voor Volvo, maar werd onder het Chinese Geely-bewind tot een eigen merk gelanceerd. In 2020 begon het merk met de Polestar 2 ook in Nederland. De crossover is met 9626 verkopen in vier jaar tijd een succes en staat dan ook nog steeds op de prijslijst (vanaf 44.950 euro). Sindskort staan de Polestar 4 (vanaf 59.800 euro) en de Polestar 3 (vanaf 79.950 euro) hier ook op.

Nio

Nio is sinds 2022 in Nederland, en doet het wat betreft verkopen niet denderend in Nederland. Maar het merk zegt premium te zijn en dat hoge verkoopcijfers niet de belangrijkste doelstelling is. De community rondom het merk krijgt prioriteit. Het merk onderscheidt zich met zijn swaptechnologie voor batterijen. Hiermee hoef je niet te laden en kun je binnen vijf minuten je lege batterij verwisselen voor een volle bij een van de swapstations in Nederland.

Nio heeft vijf modellen in zijn aanbod: de Nio ET5 (vanaf 50.033 euro, ook leverbaar als ET5 Touring), EL6 (vanaf 55.233 euro), ET7 (vanaf 72.233 euro), EL7 en EL8 (vanaf 78.233 euro).

Xpeng

Xpeng is een merk dat in de lift zit. Dat blijkt wel uit het feit dat Volkswagen een samenwerking heeft met het merk. Nederland maakte in 2023 kennis met Xpeng. Het begon met de Xpeng P7 (vanaf 49.990 euro, inclusief vleugeldeuren) en de Xpeng G9 (vanaf 59.990 euro). Met de alom geprezen Xpeng G6 (vanaf 42.990 euro) lijkt het merk een ware Tesla Model Y-concurrent in huis te hebben. We verwachten dan ook best veel van deze auto in 2025.

Goedkope Chinese merken

Naast de genoemde Chinese merken komen nog meer Chinese autoproducenten naar Nederland. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de Leapmotor T03 (vanaf 19.950 euro) of de Dongfeng Box (vanaf 22.400 euro). Beide auto’s zijn scherp geprijsd en verbazen met hun uitgebreide uitrusting. Ook rijden zowel de Leapmotor (zie Leapmotor T03 review) als de Dongfeng (zie Dongfeng Box review) helemaal niet verkeerd. Beleving moet je echter met een vergrootglas zoeken.

Waarom (niet) kiezen voor een Chinese auto?

Chinese autoproducenten kunnen niet leunen op een rijke historie en decennialange ervaring zoals Europese merken dat wel kunnen en worden daarom nog wel eens als inferieur gezien. Maar op het gebied van elektrische auto’s is het een ander verhaal. Sterker nog: op het gebied van EV-techniek lopen automerken uit China vaak zelfs voor op Europese automerken.

Daarnaast zijn Chinese auto’s vaak erg rijk uitgerust voor een scherpe prijs. Je moet echter wel zeker weten dat het Chinese merk waar je een auto van koopt over een tijd nog wel in Nederland bestaat, aangezien er al meerdere merken hier kopje onder zijn gegaan. Daarom doe je er goed aan om bij de grote spelers en gevestigde namen te shoppen, zoals BYD.

Zijn Chinese elektrische auto’s betrouwbaar?

Over het algemeen lijken Chinese auto’s tot nu toe betrouwbaar te zijn. De meeste Chinese auto’s zijn echter nog niet lang in Nederland, waardoor het moeilijk is om iets te zeggen over de betrouwbaarheid op de langere termijn.

Prijzen Chinese elektrische auto’s

Chinese auto’s zijn over het algemeen scherper geprijsd dan concurrenten in hetzelfde segment. Daarbovenop komt dat ze vaak beschikken over een heel complete uitrusting. Zo is de enige optie op de Xpeng G6 een trekhaak. Leg daar de optielijst van een elektrische Audi of BMW maar eens naast ...