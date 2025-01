MG dumpt EV’s met krankzinnige kortingen van 10.735 euro

Nieuws

MG heeft de prijzen van zijn elektrische modellen tijdelijk flink naar beneden gegooid. Afhankelijk van het model scheelt het tot wel 10.735 euro.

Tot 31 maart 2025 stappen kopers van een van de drie elektrische MG’s een stuk voordeliger in dan eerst. Door de actie bestel je al een MG4 vanaf 24.450 euro, een korting van 7835 euro ten opzichte van de oude vanafprijs. Op de MG5 en de MG ZS EV geeft het Chinese merk zelfs een korting van maar liefst 10.735 euro. Beide modellen kostten voor de actie minimaal 35.885 euro, maar zijn nu al te bestellen vanaf 25.150 euro.

De (kortings)prijzen van elektrische MG’s

Model Nieuwe prijs Oude prijs Korting MG4 € 24.450 € 32.285 - € 7.835 MG5 € 25.150 € 35.885 - € 10.735 MG ZS EV € 25.150 € 35.885 - € 10.735

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Haken en ogen

Er zitten wat haken en ogen aan de prijsvermindering van MG. Deze bestaat namelijk niet alleen uit direct prijsvoordeel, maar ook voordeel bij eventueel in te ruilen auto’s. MG heeft het over 2500 euro ‘zero-emissie inruilbonus’. Daar heeft het merk wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Zo maak je alleen aanspraak op de bonus als je een auto met een verbrandingsmotor inruilt. Bovendien moet de inruilauto minimaal zes maanden op jouw naam hebben gestaan. Mensen die hun EV willen inruilen op een van de elektrische MG’s, grijpen dus naast de inruilbonus.

Verkopen vallen tegen

MG geeft niet prijs waarom het zulke fikse kortingen geeft op z'n elektrische modellen, maar wij hebben wel een vermoeden. Het is aannemelijk dat MG zijn verkoop een boost wil geven, omdat de cijfers vorig jaar zo tegenvielen. Over 2024 verkocht het merk in Nederland maar 2355 auto’s, terwijl het een jaar eerder nog bijna drie keer zoveel modellen aan de man wist te brengen (6053 stuks in 2023).

Hybrides juist duurder

Overigens gelden de kortingen echt alleen voor de EV’s van MG. De hybride- en plug-in hybridemodellen van het merk zijn per 1 januari 2025 juist duurder geworden. Dit is mogelijk te verklaren door de toegenomen bpm.

De prijzen van de HEV’s en PHEV’s van MG’s

Model Nieuwe prijs Oude prijs Prijsverschil MG3 € 23.450 € 22.769 + € 681 MG ZS Hybrid € 28.850 € 27.997 + € 853 MG HS PHEV € 41.150 € 40.667 + € 483

Toch profiteer je ook met de hybridemodellen van de actie van MG. Je kunt namelijk kosteloos het uitrustingsniveau upgraden van Standard naar Comfort (bij de 3 of ZS) of van Comfort naar Luxury (bij de 3, ZS of HS). Hiermee kun je dus tijdelijk voor evenveel geld een duurdere uitvoering bestellen.