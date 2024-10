Nieuwe MG ZS (2024) mist één onderdeel dat de oude zo succesvol maakte

Nieuws

De MG ZS was in Nederland alleen te koop als volledig elektrische auto. Maar de nieuwe ZS is een hybride en heeft dus gewoon een benzinemotor.



De MG ZS is sinds 2019 leverbaar in Nederland en beleefde in 2020 zijn hoogtepunt. Zakelijke rijders profiteerden van een heel lage bijtelling van 4 procent en particuliere kopers kregen enorme kortingen. Het scheelde weinig of je kreeg hem gratis mee als je drie pakjes paracetamol en een pak luiers kocht.

Maar de ZS raakte snel vergeten en dat is gezien zijn oersaaie uiterlijk volkomen terecht. Nu presenteert MG een vernieuwde ZS die iets beter smoelt. Hij is even lang en even ruim als de oude ZS, met een lengte van 4,43 meter en een wielbasis van 2,61 meter. In de bagageruimte past 443 liter, dat is 5 liter minder dan in de elektrische ZS.

De MG ZS Hybrid+ heeft dankzij de benzinemotor een echte grille, in tegenstelling tot zijn voorganger. Binnenin valt de pook van de versnellingbak op, die heeft volgens MG de vorm van een straaljagervleugel.



MG ZS alleen als hybride



Vooral het nieuws over de motor is interessant. De MG ZS Hybrid + heeft dezelfde aandrijflijn als de MG3 en dus ook een bijzondere transmissie met maar drie versnellingen. Niet de benzinemotor, maar de elektromotor is de ster van de show. Het is met 136 pk en 250 Nm meer dan een hulpmotortje. Hij maakt elektrisch rijden tot 87 km/h mogelijk en wordt gevoed door een accupakket van 1,83 kWh dat onder de achterbank leeft.

Voor hybride-begrippen is dat een grote batterij. Hierdoor rijd je in de stad en in de file vaak volledig op stroom. De 1,5-liter viercilinder benzinemotor met eveneens 136 pk houdt zich dan stil. De bestuurder kan kiezen uit drie niveaus van regeneratief remmen, net als bij een volledig elektrische auto.

Als beide motoren samen de schouders eronder zetten, sprint de kleien SUV in een vloek en een zucht van 0 naar 100 km/h. Volgens MG duurt het 8,7 seconden.



MG ZS Hybrid+ prijs (2024)



De prijs van de MG ZS Hybrid+ is exact 27.997 euro. Of er ook een elektrische versie komt, is niet bekend. Voorlopig blijft de oude ZS EV gewoon bij de dealer staan. Een koopje is de stekker-ZS niet meer met zijn prijs van 35.885 euro.